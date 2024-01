Il 2024 per Skoda inizia col debutto dell'Octavia restyling. L'aggiornamento a berlina e station wagon è previsto per febbraio, con l'estetica, la dotazione di serie e le motorizzazioni che si preparano ad essere riviste in modo importante.

A confermare l'arrivo del restyling è la stessa Casa boema, che anticipa il look definitivo dell'Octavia con un video teaser ufficiale.

Il nuovo look di famiglia

Il teaser dura appena 16 secondi, ma è sufficiente per consentirci di dare un primo sguardo alla zona anteriore della Skoda. Molto probabilmente è qui che si concentreranno i maggiori cambiamenti, con una fanaleria ridisegnata e ancora più moderna e una calandra dalle forme differenti ispirata - pensiamo - alle nuove Fabia e Kodiaq.

Anche i fari posteriori dovrebbero avere un look diverso e non dovrebbero mancare nuove tinte e stili inediti per i cerchi in lega. A cambiare saranno anche gli interni, col debutto di un nuovo sistema d'infotainment. Quest'ultimo potrebbe essere lo stesso della Volkswagen Golf restyling, che sarà dotata di uno schermo da almeno 12" con una nuova grafica e nuove funzionalità.

I motori

Il legame con la Golf proseguirà nelle motorizzazioni. L'Octavia dovrebbe equipaggiare propulsori a benzina e diesel aggiornati e probabilmente già in linea con le normative Euro 7. In particolare, potrebbero essere confermati il 1.0 TSI da 110 CV, il 1.5 TSI da 150 CV (entrambi disponibili anche come mild hybrid) e il 2.0 TSI da 245 CV della RS.

Foto spia - Skoda Octavia restyling

Le versioni a gasolio dovrebbero essere invariate, con una gamma composta sempre dal 2.0 TDI declinato nelle potenze da 116 CV, 150 CV e 200 CV. Infine, è da vedere se la Skoda continuerà ad essere proposta con l'alimentazione a metano 1.5 G-TEC da 131 CV, nonostante il crollo delle vendite delle auto a gas.