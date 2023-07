Skoda Scala e Kamiq restyling, i teaser

Per Skoda Scala e Kamiq si avvicina il momento del restyling. Presentati nel 2019, i due modelli saranno sottoposti a un aggiornamento il prossimo 1° agosto. Intanto, la Casa boema anticipa lo stile delle due vetture con un doppio teaser svelando alcuni nuovi dettagli per la carrozzeria.

Ecco, quindi, come saranno le Scala e Kamiq restyling.

Novità nei dettagli

Sia Scala che Kamiq adotteranno la nuova calandra di Skoda che ha già debuttato sulle più recenti Fabia e Karoq. La compatta dovrebbe ricevere anche un nuovo design delle luci LED con due affilati elementi luminosi e una mascherina rivista con prese d’aria più grandi.

Skoda Kamiq restyling, il teaser

Anche la Kamiq dovrebbe avere una nuova grafica dei fari, oltre a una parte inferiore del paraurti ridisegnata e resa più muscolosa dai nuovi inserti di colore nero. Anche il posteriore del crossover compatto dovrebbe cambiare, con una nuova fanaleria e un paraurti inedito con tanto di inserto grigio a imitare le protezioni per la carrozzeria.

In aggiunta, il restyling delle Skoda dovrebbe portare con sé nuovi stili dei cerchi in lega e nuove tinte per la carrozzeria.

Motori verso la conferma

È da capire se Skoda interverrà anche sulle motorizzazioni. Al momento, sia Scala che Kamiq sono disponibili col 1.0 TSI a benzina nelle versioni da 95 e 110 CV e col 1.5 TSI da 150 CV. In listino c’è ancora la 1.0 G-TEC da 90 CV a metano, ma visto il crollo delle vendite per le vetture con questa alimentazione Skoda potrebbe rinunciarvi puntando esclusivamente sulle varianti a benzina.

Skoda Scala restyling, il teaser

L’abbinamento dovrebbe essere sempre col cambio manuale a 6 rapporti (5 rapporti per la 1.0 95 CV) e al doppia frizione a 7 marce.

Dopo la presentazione del 1° agosto, ci aspettiamo i primi esemplari in concessionaria tra settembre e ottobre.