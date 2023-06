Si avvicina a grandi passi la presentazione della nuova Skoda Superb. Previste entro fine 2023, berlina e station wagon sono state già annunciate con un primo teaser e sono state spiate dai nostri fotografi in fase di test.

Il brand boemo sta intensificando i collaudi in queste settimane, tanto che abbiamo a disposizione nuove foto spia che ci permettono di dare un ulteriore sguardo ai prossimi modelli.

Preferisce nascondersi ancora

Nei nuovi scatti si vede solamente la versione station wagon, con una carrozzeria completamente camuffata ad eccezione del tetto, dove si scorge la verniciatura rossa.

Skoda Superb Wagon, le nuove foto spia

Le forme appaiono quelle definitive, con un passo visibilmente più lungo rispetto alla generazione attuale e delle linee ancora più slanciate e aggressive.

A livello estetico, la Skoda dovrebbe adottare la calandra presentata sull’Enyaq e vista di recente anche sulla Karoq, mentre i fari anteriori e posteriori potrebbero essere più sottili e avere un design elaborato. A bordo, invece, sono attese nuove tecnologie per l’infotainment e il quadro strumenti, oltre a importanti aggiornamenti per i sistemi di assistenza alla guida.

Sempre più ibrida

A dare vita alla futura Superb – sia berlina che station wagon – sarà sempre la piattaforma MQB, che verrà aggiornata per ospitare motorizzazioni ancora più efficienti. La Skoda sarà costruita nello stesso stabilimento della Volkswagen Passat Variant e ciò fa pensare che i due modelli condivideranno molto a livello di componenti e powertrain.

Nuova Skoda Superb Wagon Nuova Volkswagen Passat Variant, le foto spia

Con ogni probabilità, la Superb potrà contare su un 1.5 TSI aggiornato con alimentazione mild hybrid a benzina e non mancheranno le ibride plug-in di nuova generazione. Queste ultime potrebbero adottare una batteria più grande (da almeno 20 kWh) per permettere un’autonomia in elettrico intorno agli 80-90 km.

Al tempo stesso, le ibride alla “spina” dovrebbero essere le più potenti dell’intera gamma, con una potenza prevista di almeno 250 CV. Più incerto il destino delle 2.0 TDI, anche se Skoda potrebbe confermare ancora per qualche anno questo tipo di motorizzazione.