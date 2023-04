Continuano i test sulla Volkswagen Passat. La nuova generazione sarà venduta esclusivamente come station wagon (come modello analogo alla Passat berlina, invece, ci sarà l’elettrica ID.7), con uno stile in linea con gli ultimi modelli della Casa di Wolfsburg e motori ancora più efficienti.

Nel nuovo avvistamento, la Passat si “esercita” al Nurburgring, terreno di prova abituale per buona parte delle nuove auto europee, anche quelle non prettamente sportive.

Si “allunga” per lo stile e la spaziosità

Come già visto nelle precedenti foto spia, la Passat appare ormai pronta alla presentazione. La carrozzeria ha forme definitive, con la sola eccezione di frontale e posteriore dove sono ancora presenti degli adesivi per camuffare il reale aspetto dell’auto. L’impressione è che la Volkswagen abbia un passo leggermente più lungo e una carreggiata più ampia per offrire ancora più spazio a bordo e ulteriore precisione nell’assetto.

In ogni caso, per avere un’idea di come sarà la nuova famigliare tedesca vi mostriamo il nostro render, che si basa sulle varie indiscrezioni raccolte negli scorsi mesi.

Volkswagen Passat 2023, il render di Motor1.com

Sviluppata su una versione aggiornata della piattaforma modulare MQB (la MQB Evo), la Passat sarà prodotta nell’impianto di Bratislava, dove nascerà anche la prossima generazione della Skoda Superb, con le due vetture che condivideranno diverse soluzioni tecniche.

Non abbandona il diesel

Sotto il cofano ci si aspettano importanti novità, con l’adozione di nuove unità benzina e diesel, probabilmente anche in forma mild hybrid. Ad essere riviste saranno anche le versioni ibride plug-in, che potrebbero montare una batteria più grande (forse da 26 kWh), per una percorrenza in elettrico che potrebbe sfiorare i 100 km.

Nuova Volkswagen Passat, le foto spia

Per scoprire dal vivo la nuova Passat, comunque, non dovremo attendere molto. Le consegne della Volkswagen inizieranno a settembre 2023, con la possibile presentazione che dovrebbe avvenire entro l’estate.