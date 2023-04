Quale sarà il futuro di alcuni dei nomi storici Volkswagen? Probabilmente solo elettrico, anche se saperlo con assoluta certezza è impossibile. Secondo il CEO Thomas Shafer, che ha rilasciato qualche informazione in anteprima al magazine tedesco Automobilwoche pochi giorni fa, la Golf 9 a combustione non sarebbe in programma.

Le ultime auto non esclusivamente 100% elettriche del Brand, infatti, dovrebbero essere le prossime Tiguan, T-Roc e Passat, che giungeranno sul mercato nei prossimi anni a partire dal 2024.

Le info in anteprima

Nel corso della lunga intervista, il CEO Volkswagen ha parlato di ciò che il Gruppo ha in serbo per il futuro del brand di Wolfsburg. Dopo poche battute la discussione si è spostata sui veicoli elettrici previsti per i prossimi anni e a come questo segnerà, inevitabilmente, l'inizio della fine per le auto dotate di motori a combustione interna.

Secondo il manager, la Casa sarebbe in procinto di terminare del tutto le presentazioni di modelli con motori a benzina e diesel. Entro la fine dell'anno, infatti, il Brand toglierà definitivamente i veli dalla prossima generazione di Passat (che sarà offerta solo come station wagon) e dalla nuova Tiguan.

Queste saranno seguite nel 2024 dalla nuova Tayron, un inedito crossover compatto per la Cina, e nel 2025 dalla nuova T-Roc, la vera best seller europea. Secondo Schafer queste auto saranno le ultime con motori a combustione di nuova generazione e saranno disponibili anche per tutto il prossimo decennio.

Nuova Volkswagen Passat Variant, le ultime foto spia Volkswagen T-Roc Nuova Volkswagen Tiguan, le ultime foto spia sulla neve

Golf 9 solo elettrica

Alla domanda riguardo il futuro della Golf, il CEO ha commentato dicendo che un "importante aggiornamento" sarà introdotto sul mercato nel 2024 - il restyling di metà carriera di cui si parla da alcuni mesi - per mantenere il modello al passo con la concorrenza e competitivo fino alla fine del decennio.

Sembra quindi ufficiale che non sarà prevista una nona generazione con motori a benzina/diesel della compatta più famosa di tutti i tempi. Sembra soltanto però, perché i vertici ancora non lo escludono del tutto. Shafer, infatti, a tal proposito ha commentato:

"Se il mondo si svilupperà in modo completamente diverso da quanto previsto entro il 2026 o il 2027, allora potremmo anche presentare un veicolo completamente nuovo. Possiamo farlo. Finora però non è stato pianificato."

Infine il CEO ha lasciato intendere che anche la fine della Polo come la conosciamo potrebbe essere vicina, poiché le imminenti normative sulle emissioni Euro 7 potrebbero rendere la compatta troppo costosa da produrre. Shafer ha continuato dicendo che a causa delle nuove stringenti regole, l'auto potrebbe arrivare a costare quasi quanto la futura ID.2all del 2025.

Volkswagen ID.2all

Il nuovo SUV elettrico

Il manager ha poi concluso il suo intervento parlando del prossimo crossover elettrico compatto, che sarà prodotto a Wolfsburg, che dovrebbe essere lanciato nel 2026 e che potrebbe chiamarsi ID.Tiguan.

Questo perché, come già anticipato nel corso della conferenza straordinaria di fine 2022, l'azienda intende mantenere vivi i nomi iconici del Brand anche nell'era dei veicoli elettrici. Tra questi a restare dovrebbero essere soprattutto Golf e Tiguan, le quali però, secondo lo stesso Schafer non dovrebbero essere basate sull'attuale piattaforma MEB/MEB+ ma sulla prossima SSP, che sarà presentata nella seconda parte dell'attuale decennio (dopo il 2028).