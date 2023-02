La Golf è ancora oggi l'icona di Volkswagen, la prima auto che viene in mente quando si parla dalla Casa di Wolfsburg. Certo, da quelle parti procedono spediti sulla strada dell'elettrico e l'intenzione è quella di rendere la ID.3 l'erede spirituale proprio della Golf e del mitico Maggiolino.

La ID.3 che ha tenuto a battesimo la famiglia puramente elettrica di VW, caratterizzata - ID. Buzz a parte - da numeri a indicare il modello. Una consuetudine che potrebbe essere abbandonata in futuro. Proprio per non mandare in pensione il nome "Golf". Notizia uscita qualche tempo fa e che oggi, grazie alle indiscrezioni raccolte da Autocar, si arricchisce di nuovi dettagli.

Da ID.2 a ID.Golf?

Stando a quanto riportato dalla testata inglese infatti la nuova Golf elettrica arriverà nel 2025 e raccoglierà di fatto l'eredità della ID.Life Concept, il particolare crossover presentato al Salone di Monaco 2021. Prototipo accolto in maniera tiepida dal pubblico, mai davvero colpito dalle sue forme squadrate, che nelle intenzioni della Casa avrebbe dovuto anticipare lo stile della ID.2.

Volkswagen ID.Life

Stop quindi al progetto netto cambio di direzione, come anticipato circa un anno fa. Linee più classiche, da compatta di segmento C, ma con lo stesso obiettivo: produrre un'auto elettrica da 25.000 euro circa e commercializzarla a partire dal 2025.

Soprattutto però cambiare nome e adottare quello più familiare di tutti. Come detto all'inizio potrebbe così nascere la Volkswagen ID.Golf, come riportato da fonti interne alla Casa che hanno raccontato di riunioni con Thomas Schafer (numero uno del brand) per decidere quale nome dare al nuovo modello. Schafer che, all'epoca del suo impiego come responsabile della filiale cinese di Volkswagen, aveva sottolineato come il valore del nome Golf "Le persone capiscono immediatamente di cosa stiamo parlando".

Nuova base

Le fonti citate da Autocar hanno anche confermato che l'eventuale ID.Golf o ID.2 sarà la prima Volkswagen basata sulla piattaforma MEB+, versione aggiornata dell'attuale piattaforma utilizzata per tutte i modelli della famiglia ID. Tra le novità ci dovrebbero essere nuove celle per batterie prismatiche LFP (litio ferro fosfato) e potenza di ricarica fino a 200 kW.

Cupra UrbanRebel

Un sostanziale aggiornamento meccanico vestito con forme da classica due volumi, sulla scia di quanto mostrato dalla Cupra UrbanRebel, concept della Casa spagnola futura "cugina" della compatta Volkswagen. Modelli che verranno prodotti nello stabilimento Seat di Martorell, vicino a Barcellona, ai quali si affiancherà anche la loro controparte firmata Skoda.

Come sarà

Ora si arriva al nocciolo della questione: come sarà la nuova compatta elettrica Volkswagen? Le voci parlano di un modello a metà strada tra Polo e Golf, con lunghezza di circa 4,25 metri. Dimensioni molto vicine a quelle della ID.3.

A differenziarle ci penserà lo stile, tracciato dalla matita del nuovo designer Andreas Mindt: la nuova arrivata infatti avrà un muso ancora più corto e - secondo le persone interpellate da Autocar - avrà dei forti legami con la quarta generazione della Golf.

Volkswagen Golf quarta generazione

Inoltre, altra grande novità, nella versione entry level avrà un solo motore abbinato alle ruote anteriori - sul resto della gamma ID.3 di base la trazione è posteriore - ma potrà aggiungere anche un secondo motore sull'altro asse per avere la trazione integrale. Il peso sarà intorno ai 1.600 - 1.700 e ci sarà anche una versione sportiva che abbandonerà la sigla GTX ("è morta" ha rivelato una fonte) per recuperare la ben più celebre GTI.

Altre novità riguarderanno la parte software: il sistema di infotainment sarà tutto nuovo e si comanderà anche - novità assoluta per Volkswagen - tramite un rotore posto sul tunnel. Soluzione che dovrebbe debuttare sulla nuova generazione di Volkswagen Tiguan, attesa al debutto nel corso del 2023.

Una prima anticipazione della nuova compatta elettrica Volkswagen potrebbe debuttare - in veste di concept - in occasione del Wörthersee GTI in programma a maggio in Austria o a settembre all'ID Treffen di Locarno.