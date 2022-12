Continuano i test sulla nuova Volkswagen Tiguan. Il nuovo SUV di Wolfsburg sta affrontando un’altra serie di collaudi sulla neve per mettere a punto la meccanica e alcuni affinamenti all'assetto.

Il debutto dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023, con diverse novità non solo nello stile, ma anche nella tecnologia e nelle motorizzazioni.

Sembra già pronta

Le foto spia mostrano i passi in avanti nello sviluppo della nuova Tiguan. Per la prima volta, riusciamo a osservare un esemplare di colore bianco (quelli precedenti erano neri) con mimetizzazioni ridotte al minimo. Le camuffature, però, ci sono eccome e sono rappresentate dagli adesivi sulla calandra e sui fari posteriori che servono a confondere media e curiosi.

La nuova Volkswagen Tiguan dovrebbe crescere in larghezza e lunghezza

Il “corpo” della Volkswagen sembra essere definitivo, con un anteriore vagamente ispirato alla ID.4 e dimensioni complessive leggermente più grandi (soprattutto in larghezza visti i passaruota più ampi). Addirittura, il prototipo monta specchietti con inserti neri, barre sul tetto e vetro panoramico, oltre a cerchi in lega più elaborati rispetto a quelli dei muletti visti nelle foto spia precedenti.

Il posteriore della nuova Tiguan (le luci vere sono nascoste dagli adesivi)

Negli scatti non si vedono gli interni, ma da precedenti avvistamenti sappiamo che il crossover tedesco adotterà una nuova strumentazione, con un grande display centrale a sbalzo.

Elettrificata e (forse) anche elettrica

E i motori? Di certo ci sarà una più ampia elettrificazione, con la gamma delle versioni ibride plug-in ampliata e con maggior autonomia in modalità emissioni zero grazie a batterie più potenti. Ma non sarà tutto. Come annunciato da Oliver Blume, CEO del Gruppo, la Tiguan arriverà anche in versione 100 elettrica.

Nell'anteriore della Tiguan si scorgono alcuni dettagli che richiamano l'elettrica ID.4

Naturalmente, si potrà ancora scegliere tra varianti a trazione anteriore e integrale, con le Tiguan entry level che saranno equipaggiata con un cambio manuale a 6 rapporti, mentre quelle più ricche riceveranno il doppia frizione DSG a 7 rapporti. Resta da vedere se Volkswagen darà il via libera alla seconda generazione di Tiguan R, con l’attuale generazione che condivide il 2.0 TSI della Golf R da 320 CV.