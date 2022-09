Attesa al debutto tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 la nuova generazione di Volkswagen Tiguan prosegue i test con vari muletti in giro su strade pubbliche, a mostrare - anche se in parte - le rinnovate linee che la contraddistingueranno. Oggi però non ci concentriamo sulla carrozzeria, più volte analizzata, ma sull'abitacolo del SUV tedesco.

Grazie a una nuova serie di foto spia infatti possiamo dare un primo sguardo agli interni della nuova Tiguan, incrociata dai nostri fotografi durante una serie di test sulle strade alpine.

Tanta nuova tecnologia

Anche se è ancora avvolta da teli e camuffature, la plancia della nuova Volkswagen Tiguan mette in mostra un arredamento completamente nuovo. In particolare, s’intravede una nuova palpebra che abbraccia il quadro strumenti e, soprattutto, un grande display centrale a sbalzo. Sotto allo schermo sembrano esserci i controlli fisici per il climatizzatore, mentre il volante pare avere una forma inedita.

In generale la nuova generazione di Volkswagen Tiguan porterà con sé tante novità dal punto di vista tecnologico e di stile, da una parte in linea con quanto visto sul resto della gamma (Golf in primis), dall'altro con soluzioni completamente nuove. Le novità in abitacolo riguarderanno anche materiali, rivestimenti e nuove scelte per gli abbinamenti dei colori.

Più grande e sempre “termica”

Esternamente non ci sono novità rispetto ai precedenti avvistamenti. I muletti della Volkswagen Tiguan conservano un look particolare con adesivi e pannelli che dissimulano le forme reali dell’auto, anticipate da un nostro render esclusivo. Ad esempio, il frontale del SUV compatto Volkswagen monta una mascherina cromata finta, mentre i due inserti a C nei paraurti sembrano essere veri e ricordano vagamente quelli dell’ID.4.

Vista di fianco, la Tiguan appare più lunga del modello attuale, mentre nel posteriore è praticamente impossibile distinguere i dettagli visti i tanti adesivi.

Per quanto riguarda i motori, la Tiguan monterà motori a benzina e diesel aggiornati per rispettare le normative Euro 7. Già al lancio potrebbero essere disponibili propulsori mild hybrid e ibridi plug-in, mentre non è prevista al momento una versione elettrica.