La nuova Volkswagen Tiguan inizia a prendere forma. Nella nuova serie di foto spia, il prototipo del SUV tedesco si mostra con la carrozzeria definitiva per la prima volta in assoluto.

Si tratta di un passo importante nel processo di sviluppo che porterà al debutto della terza generazione nel 2024.

Più grande e tecnologica

Il prototipo della Tiguan sfoggia una calandra più grande e con elementi laterali a C molto ampi. La mascherina e le luci (in questo caso sono solo degli adesivi) sono posizionate più alto, così come linea di cintura dell’auto e le maniglie delle portiere. Dietro, invece, i fari e i terminali cromati finti non permettono di scorgere i dettagli della Volkswagen.

Ad una prima impressione, la Tiguan sembra essere più grande rispetto al modello attuale. Tuttavia, quella delle foto potrebbe essere una versione Allspace a 7 posti, anche se non è chiaro se la Casa tedesca manterrà i due modelli in listino.

Nelle poche foto che lasciano intravedere gli interni, si può notare il display a sbalzo dell’infotainment. Inoltre, una camuffatura di stoffa sembra nascondere un quadro strumenti digitale ispirato a quello presente nella ID.4.

Motori termici confermati

Nel marzo 2021 Volkswagen aveva confermato che la futura Tiguan sarebbe stata venduta anche con motori termici. Del resto, il marchio (per voce di Klaus Zellmer, consigliere Volkswagen con delega alle vendite) ha affermato che i modelli a combustione interna potrebbero rimanere nei suoi listini fino al 2033-2035.

La nuova Tiguan, quindi, dovrebbe optare per motorizzazioni benzina e diesel aggiornate e più efficienti per rispettare i rigidi standard imposti dalle omologazioni Euro 7 in arrivo nei prossimi anni. Nella gamma non dovrebbero mancare anche le ibride plug-in, mentre per la variante 100% elettrica non ci sono ancora informazioni o conferme ufficiali.