Quest’anno cadono i 20 anni dal lancio della Volkswagen Touareg, il SUV ammiraglia della Casa di Wolfsburg. Il modello è giunto alla terza generazione nel 2018 e sembra avvicinarsi sempre di più il momento del restyling che potrebbe arrivare nel corso del 2023.

Non solo: a quanto pare, oltre a un aggiornamento estetico, Volkswagen sta già lavorando a un nuovo modello, ripreso dal video spia di CarSpyMedia.

Sid pensa già alla nuova generazione

Nella prima parte del video si può vedere una Touareg con linee molto simili al modello attuale. In realtà, si tratta di un’illusione ottica, dato che il prototipo presenta dei particolari adesivi sul frontale che “imitano” il design della Volkswagen presentata nel 2018. Tuttavia, le mimetizzazioni sembrano riguardare esclusivamente la zona anteriore, mentre le fiancate e il posteriore appaiono completamente scoperte.

A far discutere di più è sicuramente il secondo prototipo del video. Questa Touareg è completamente avvolta da un telo che lascia intravedere solo parabrezza, finestrini e portiere anteriori. Addirittura, quando l’auto è parcheggiata, i collaudatori sistemano il telo in modo da coprire del tutto la visuale degli interni. È probabile, quindi, che questa Volkswagen sia il nuovo modello (o un SUV costruito sulla stessa piattaforma) nelle primissime fasi di test.

Futuro elettrificato

In entrambe le Touareg del video sono ben visibili i terminali di scarico e ciò fa capire che ci troviamo di fronte a dei modelli con motore termico. Molto probabilmente le Volkswagen monteranno motori a benzina e diesel aggiornati o completamente nuovi e sempre più elettrificati. L’obiettivo è farsi trovare pronti per le normative europee antinquinamento Euro 7 che entreranno in vigore intorno al 2025.

Attualmente, la Touareg è disponibile con un 3.0 V6 a benzina da 340 CV e con un 3.0 V6 turbodiesel da 231 e 286 CV. In passato, il listino comprendeva anche la versione R con powertrain ibrido plug-in da 462 CV. Proprio quest’ultima soluzione potrebbe trovare più spazio nella gamma delle future Touareg, intesa sia come restyling che come nuovo modello.