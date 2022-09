Manca sempre meno all’arrivo in concessionaria del Volkswagen ID.Buzz, l’erede elettrico del mitico Bulli pronto a sbarcare negli showroom italiani nel corso dell’autunno con un’unica motorizzazione e due allestimenti.

Nell'attesa ecco arrivare i prezzi della ID. Buzz, a partire da 66.000 euro. Vediamo ora quali saranno le dotazioni di serie e gli optional disponibili.

Volkswagen ID. Buzz, le dotazioni di serie

Come detto, il listino di lancio prevede un unico powertrain con batteria da 77 kWh reali (82 kWh nominali) e motore elettrico posteriore da 204 CV e 310 Nm di coppia, per un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP.

Si possono scegliere gli allestimenti Pro e Pro+, i quali hanno prezzi rispettivamente di 66.000 euro e 68.500 euro.

In entrambi, la dotazione di serie è piuttosto ricca e comprende, ad esempio, climatizzatore automatico bizona, cavo di ricarica Mode 2 e Mode 3, controlli di bordo touch, sedili anteriori e volante riscaldabile, Ambient Light con 10 colori, fari full LED, sedili in tessuto, schermo digitale da 5,3” e infotainment con display da 10” Ready to Discover.

A livello di sistemi di assistenza alla guida, invece, troviamo per entrambe le versioni i seguenti sistemi: cruise control adattativo, Front Assist, Lane Assist, riconoscimento della segnaletica stradale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera.

Nella Pro+, l’equipaggiamento si completa con le porte posteriori scorrevoli elettriche, il portellone elettrico, il navigatore Discover Pro con schermo da 12”, fari LED IQ. Matrix, regolazione dinamica degli abbaglianti Dynamic Light Assist e vernice bicolore.

Optional e accessori

Naturalmente, la dotazione della Volkswagen può essere integrata attingendo alla lunga lista di optional. Tra questi, troviamo i cerchi in lega di dimensioni da 19” a 21”, il pacchetto Infotainment per avere i 9 altoparlanti e vari stili degli interni.

A tal proposito, sono disponibili i pacchetti Premium Style, Premium Style Plus, Style e Style Plus che propongono varie personalizzazioni, come il colore della plancia, del volante e dei rivestimenti.

In più, il catalogo degli accessori dell’ID.Buzz comprende, tra le varie cose, i supporti per tablet e GoPro, le barre portacarico, il box da tetto da 460 litri, portasci e portasnowboard, portasurf e portabici. Insomma, le possibilità di configurazione sono davvero varie.

Volkswagen ID. Buzz, i prezzi