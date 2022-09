La prima generazione di Skoda Fabia è stata presentata nel lontano 1999 al Salone di Francoforte e in oltre 20 anni di carriera ha cambiato forme e tecnologia, rimanendo però sempre fedele a se stessa come impostazione base: una piccola di segmento B ricca, come da trazione per la Casa, di numerose soluzioni furbe e i motori giusti.

Questo pur "vestendo" differenti tipologie di carrozzeria, dalla wagon fino alla quattro porte e passo lungo, passando per la classica cinque porte.

In futuro però tutto cambierà: stando a quanto dichiarato dalla stessa Skoda entro il 2030 la gamma della Fabia potrebbe arricchirsi di una nuova variante 100% elettrica, con carrozzeria ad assetto rialzato. Un piccolo SUV basato sulla piattaforma MEB, quella dedicata ai modelli 100% elettrici del Gruppo Volkswagen.

Un modello completamente inedito che vi anticipiamo con un render esclusivo.

Frontale dedicato

Per prima cosa ciò che dovrebbe cambiare nei prossimi anni non soltanto sulla Fabia ma più in generale su tutta la gamma Skoda sarà il frontale, con ogni probabilità ispirato a quello della concept Vision 7S presentata poche settimane fa.

Un muso tutto nuovo caratterizzato in primis dalle nuove luci con design "a martello", con firma luminosa a "T" sviluppata in verticale. Al centro della calandra (chiusa) dovrebbe poi prendere posto il nuovo logo Skoda.

Le linee generali della Skoda Fabia elettrica dovrebbero riprendere lo stile "spigoloso" del frontale, con linea di cintura particolarmente bassa per dare maggior spazio possibile alle superfici vetrate, per rendere l'abitacolo il più luminoso possibile.

Difficile dire come saranno gli interni: la forte digitalizzazione delle elettriche del Gruppo VW sarà naturalmente alla base dell'arredamento, con strumentazione digitale accompagntata da un generoso head up display e dal classico monitor centrale per l'infotainment.

Meccanica moderna

A livello di powertrain la piattaforma MEB, rivista in alcune parti, offrirà numerose soluzioni tra trazione posteriore e integrale, con differenti pacchi batteria ad alimentare il o i motori, con autonomia che sulle versioni più potenti potrebbe toccare i 400 km.

Secondo alcuni rumors poi la Fabia elettrica in veste di SUV potrebbe adottare un nuovo sistema di ricarica, per accettare linee fino a 200 kW.