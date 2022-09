Skoda accelera la sua strategia a zero emissioni. Dopo la presentazione del concept Vision 7S, il marchio boemo è al lavoro anche su altri modelli elettrici, a partire dalla prossima Fabia.

Nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar, infatti, il numero uno del brand Klaus Zellmer ha ammesso che lo sviluppo sulla nuova generazione è già iniziato.

Anche se gli studi sono cominciati, Skoda avverte che ci vorrà tempo prima di vedere una Fabia elettrica su strada:

“Posso dire che la Fabia avrà un’erede 100% elettrica, ci stiamo già lavorando. Tuttavia, la sfida più grande è cercare di contenere il più possibile i costi. Non è facile adottare questa strategia per modelli di questo segmento. Per questo bisognerà aspettare qualche anno”.