Forte rinnovamento in vista per la Volkswagen Touareg. Il SUV di punta di Wolfsburg sarà sottoposto a un importante restyling il prossimo maggio che aggiornerà lo stile, la tecnologia di guida e le motorizzazioni.

Dopo le foto spia degli scorsi mesi, la Casa tedesca ha svelato le immagini ufficiali dei test ufficializzando i primi dettagli del modello.

Ora “vede” meglio

La Touareg mostrata nelle foto è la versione R top di gamma, ma buona parte delle modifiche finiranno anche sulle altre varianti. Tra le novità immediatamente visibili c’è il frontale ridisegnato, con prese d’aria di forma più regolare, nuovi fari LED matrix con 38.400 punti luminosi e una striscia di LED che attraversa la calandra come su Golf e Polo.

Volkswagen Touareg, le foto teaser del restyling

La Volkswagen ha ricevuto nuovi stili dei cerchi in lega fino a 21”, con la R che può contare su un impianto frenante ad hoc con dischi più grandi e pinze blu specifiche. Nel posteriore troviamo un paraurti rivisto nelle forme e la barra luminosa sul portellone che "accende" anche al logo del brand.

Gli interni della Touareg restyling

A livello tecnologico, la Touareg può contare su un sensore avanzato per il controllo della stabilità, un sistema anti-rollio attivo per migliorare la dinamica di guida, sospensioni ad aria e ruote posteriori sterzanti (quest’ultimo optional sarà disponibile solo per le versioni diverse dalla R).

A giudicare dalle foto, gli interni sono rimasti sostanzialmente invariati. A bordo, il SUV tedesco ha sempre i monitor da 12” e 15” dell’Innovision Cockpit.

I motori previsti (anche per l’Italia?)

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Volkswagen non ha modificato le varianti puramente termiche 3.0 V6 TDI da 231 e 286 CV e 3.0 V6 a benzina da 340 CV. Tra le ibride plug-in sono in arrivo la eHybrid da 381 CV e 600 Nm e la R eHybrid da 456 CV e 702 Nm.

Volkswagen Touareg restyling, le foto teaser del posteriore

Entrambe si affidano a una batteria da 14,3 kWh che consente una percorrenza di circa 50 km in modalità elettrica. Non tutte queste motorizzazioni, comunque, saranno destinate all’Italia e dovremo attendere i prossimi mesi per avere maggiori certezze.

In ogni caso, la Touareg restyling continuerà a essere proposta con la trazione integrale e il cambio automatico a 8 rapporti.