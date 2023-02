L'enigma è di quelli per abili solutori. C'è una Volkswagen - questo è di fatto l'unico indizio che abbiamo - intenta a muoversi in silenzio sulla neve. Di lei vediamo solo il frontale illuminato a spiccare nell'oscurità. Poi le ruote schiacciare la neve. E stop.

Quello che sappiamo quindi è che da Wolfsburg si preparano a presentare un nuovo modello. O un restyling di un'auto già in circolazione. O forse una concept. Tanti dubbi ai quali proviamo a dare risposta qui sotto.

Elettrica o plug-in?

All'inizio il video ci invita ad accendere l'audio. Per sentire cosa però? Nulla. Solo il rumore delle ruote che passano sulla neve. Non c'è motore termico a interrompere il - quasi - silenzio. Verrebbe quindi da pensare a una Volkswagen elettrica, magari il tanto anticipato restyling della ID.3. Possibile. Ma non probabile.

Prima di tutto l'ambientazione: perché mettere una compatta elettrica in mezzo alla neve? Per dimostrare i miglioramenti alle batterie, in grado di resistere alle temperature più estreme? Tesi convincente. Ma c'è un altro elemento che gioca a sfavore della Volkswagen ID.3: l'assetto. Sembra più quello di un SUV che di una compatta cittadina. E nella lista delle novità Volkswagen attese per il 2023 di SUV a batterie non ce n'è. Quindi?

Il teaser del restyling della Volkswagen ID.3 del 2023

Ammiraglia rinnovata

Quindi gli indizi portano a 2 modelli: la nuova Tiguan e il restyling della Touareg. Il fatto però che venga sottolineato l'aspetto silenzioso - reso possibile in questo caso dal powertrain plug-in - fa propendere verso la seconda ipotesi.

Le foto spia della nuova Volkswagen Tiguan Le foto spia del restyling della Volkswagen Touareg

La Tiguan infatti è già oggi disponibile in versione "alla spina", mentre la Touareg (presentata nel 2018) il plug-in l'ha avuto per la versione R, la più sportiva. Sarebbe quindi giusto sottolineare la presenza della nuova motorizzazione con un criptico e silenzioso video di anticipazione.

Dopo aver giocato agli investigatori però non ci resta che attendere nuovi indizi.