Presentata nel 2019 al Salone di Francoforte la Volkswagen ID.3 ha dato il via alla massiccia offensiva di auto elettriche della Casa tedesca, con la famiglia ID cresciuta sempre più e che ora conta su 5 modelli, in attesa del debutto della ID.7.

Ora, a poco più di 3 anni dal debutto - e 2 dal lancio commerciale - la compatta emissioni zero basata sulla piattaforma MEB si prepara al classico restyling di metà carriera. Un restyling fotografato per la prima volta su strada durante test in mezzo alla neve, con muletti praticamente senza camuffamenti a mostrare i contenuti estetici della versione rinnovata.

Cambia faccia

Le modifiche sembrano concentrarsi unicamente all'anteriore, dove spicca il paraurti ridisegnato con nuove prese d'aria verticali ai lati. Il motivo a nido d'ape sembra essere scomparso, mentre la parte inferiore del frontale è coperta da una cover e non sappiamo quindi come - e se - cambierà rispetto alla versione attuale.

A guardare i bozzetti ufficiali della Volkswagen ID.3 restyling pubblicati a dicembre scorso però possiamo un design leggermente differente, con una sola "lama" orizzontale ad attraversarla.

Il bozzetto ufficiale della Volkswagen ID.3 restyling Gli interni della Volkswagen ID.3 restyling mostrati nei bozzetti ufficiali

Purtroppo i fotografi non sono riusciti a fotografare gli interni dove, a sentire Volkswagen, si concentreranno le vere novità della rinnovata ID.3. Al centro della plancia infatti ci sarà un nuovo monitor touch da 12" (ora è di 10"), animato dalla nuova versione del tanto criticato software. Novità sono previste anche per materiali e assemblaggi, per i quali da Wolfsburg promettono maggior cura.

Più autonomia?

A livello di meccanica non dovrebbe cambiare nulla: la piattaforma MEB infatti rimarrà al suo posto, così come il motore elettrico sistemato al posteriore. Potrebbero però esserci novità dal punto di vista delle batterie, a dare alla Volkswagen ID.3 2023 maggiore autonomia rispetto ai 550 della Pure S, la più potente in gamma.

Il prototipo della Volkswagen ID.3 GTX

E a proposito di potenza il restyling della compatta tedesca sarà anche l'occasione per lanciare la ID.3 GTX, versione sportiva con trazione integrale e potenza ancora sconosciuta, anche se sarà inferiore ai 329 della concept presentata qualche tempo fa. Più probabile un livellamento con le altre GTX (ID.4 e ID.5) a 299 CV.