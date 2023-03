Volkswagen intensifica i test sulla Tiguan e si prepara al lancio sul mercato entro la fine del 2023. Il SUV elettrificato è stato spiato nuovamente nel Nord Europa durante una serie di collaudi su strade ghiacciate e innevate con gli ormai immancabili adesivi sulla carrozzeria per camuffare le reali forme del modello.

Ancora qualche settimana, però, e la Volkswagen perderà le ultime mimetizzazioni permettendoci di scoprire il suo vero “volto”.

A scuola di ID.4

Nel nuovo video spia che ci arriva direttamente dalla Scandinavia, la Tiguan mostra il frontale completamente ridisegnato, con una “bocca” piuttosto simile all’ID.4 data dai due elementi a “C” ai lati della mascherina. Come accennato, quelli su fari e calandra sono solamente degli adesivi per confondere fotografi e curiosi, mentre la fiancata è totalmente priva di mimetizzazioni.

Qui si vede una linea di cintura un po’ più alta rispetto al modello attuale e ruote di dimensioni generose da almeno 19”. Altri adesivi si trovano nella zona posteriore in corrispondenza dei fari e del paraurti, ma s’intravede già un lunotto leggermente più piccolo dell’attuale Tiguan, oltre a uno spoiler integrato nel tetto che, come i grandi cerchi in lega, potrebbe essere parte dell’allestimento sportivo R-Line.

Sempre più elettrificata

La gamma della nuova Tiguan potrà contare su un’ampia varietà di motorizzazioni. Prima di tutto, sono attese nuove varianti elettrificate a benzina, sia in forma mild che plug-in, con queste ultime che potrebbero adottare la nuova batteria che sarà presente sulla futura Passat Variant.

Nuova Volkswagen Tiguan, il render di Motor1.com

Inoltre, per la prima volta nella sua storia, la Tiguan potrebbe diventare anche elettrica, come anticipato da Oliver Blume, ceo del Gruppo Volkswagen. Le potenzialità di quest’ultimo modello sono ancora tutte da scoprire, ma è probabile che il suo debutto slitti di qualche mese rispetto a quello delle motorizzazioni classiche.