Nel 2022 la Skoda Kodiaq è stato uno dei modelli del produttore ceco più venduti, con oltre 60.000 unità consegnate ai clienti in tutta Europa. Si tratta senz'altro di una delle auto più importanti per la Casa, lanciata per la prima volta nel 2016 e che si appresta, nel corso di questa seconda parte dell'anno, a rinnovarsi completamente.

La nuova generazione è già stata avvistata diverse volte su strada, anche in compagnia della nuova ammiraglia Superb. Oggi però l'azienda ha divulgato alcune foto che ritraggono il SUV su base MQB senza camuffature ma completamente spoglio, pronto per la fase di verniciatura finale.

Sinonimo di un arrivo imminente

Il rilascio di questo genere di foto da parte della casa ceca significa soltanto una cosa: la presentazione ufficiale è ormai imminente. Grazie alle nuove immagini, per la prima volta possiamo vedere dal vivo il design della carrozzeria, che preannuncia qualcosa di nuovo, seppur con le stesse proporzioni della fortunata prima generazione.

In base alle ultime foto spia, infatti, possiamo ormai asserire quasi con certezza che il crossover su base tedesca non sarà completamente ridisegnato, bensì adotterà delle forme di paraurti e fari simili alla versione attualmente in vendita, ma con tantissime novità tecniche e tecnologiche.

Im Il teaser della Skoda Kodiaq

Per non deludere il pubblico

La Skoda Kodiaq, insieme alla grande Superb Wagon, è rinomata per essere una delle auto più pratiche dell'intero panorama del Gruppo Volkswagen. Secondo recenti indiscrezioni, per non deludere gli ormai storici clienti, continuerà a esserlo, così come continuerà a essere prodotta nello stabilimento di Kvasiny, insieme agli altri SUV.

A livello di powertrain, su questo fortunato modello sembra ormai chiaro che resteranno i motori termici a listino, affiancati però da una nuova versione ibrida plug-in, che sarà assemblata sulla stessa linea di produzione dei modelli standard a combustione.

Non resta che attendere i prossimi mesi per vedere, toccare con mano e provare la seconda generazione di questo crossover, tra i più apprezzati in Europa.