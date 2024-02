La Skoda Octavia fino a oggi ha venduto nel mondo 7,15 milioni di unità, entrando di diritto nel ristretto gruppo dei dieci modelli più venduti in Europa di sempre. Si tratta di un vero e proprio pilastro per il brand di Mlada Boleslav, che ha deciso di sfruttare il 2024 per rinnovarla leggermente con tante novità.

Debutta sulla berlina ceca un nuovo design per gli esterni e un nuovo sistema di infotainment, ma anche numerosi altri dettagli, incluso il nuovo motore benzina da 204 CV, che sarà disponibile a partire dal 2025. Scopriamola.

Skoda Octavia 2024, gli esterni

Basata sull'ormai collaudato pianale MQB, la Skoda Octavia segue le orme delle altre sorelle del Gruppo Volkswagen, simili sotto certi punti di vista ma ben diverse sotto altri, evolvendo il suo stile tradizionalista senza stravolgerlo.

Ancora disponibile sia in versione berlina a due volumi che in versione station wagon, come ogni restyling dell'Octavia di sempre, con questo piccolo aggiornamento di metà carriera viene dotata di una nuova griglia frontale e di nuovi fari Matrix LED di seconda generazione, con luci diurne lunghe più basse nel centro. Insieme, debuttano anche dei nuovi paraurti anteriori e posteriori con nuovi fanali LED posteriori rielaborati, dotati finalmente dei tanto apprezzati indicatori di direzione dinamici.

Parlando di dimensioni, grazie a questo piccolo aggiornamento, ora entrambe le carrozzerie sono più lunghe di 9 mm, arrivando ai 4,70 metri: una lieve differenza causata da alcune piccole modifiche ulteriori alle prese d'aria inferiori nei paraurti.

Skoda Octavia restyling 2024

Skoda Octavia 2024, gli interni

Per quanto riguarda gli interni della Skoda Octavia restyling, la casa ceca offre ora nove, cosiddette, "Design Selections", tutte caratterizzate da un maggiore utilizzo di materiali sostenibili.

Per la prima volta, i clienti possono scegliere il sistema di infotainment con display centrale da ben 13 pollici (optional, di serie resta da 10 pollici), lo stesso che è stato presentato poche settimane fa sulla nuova Volkswagen Tiguan e sul restyling della Volkswagen Golf 8, seppur con un'interfaccia di utilizzo dedicata al brand, e che presto adotterà un nuovo assistente vocale basato su ChatGPT.

Insieme al nuovo infotainment, grazie a questo lieve lifting il Climatronic bi-zona è ora incluso di serie in tutte le versioni della Octavia e a listino compaiono una serie di nuovi optional utili alla vita quotidiana (come da tradizione del brand). Tra questi, per esempio, c'è la tendina per il vano bagagli elettrica.

Skoda Octavia 2024, i motori

A livello di motori, la gamma della Skoda Octavia restyling si apre in basso, per quanto riguarda i benzina, con il 1.5 Turbo 4 cilindri da 115 CV, offerto anche in versione da 150 CV che a sua volta può essere dotata della tecnologia mild hybrid. Sopra di questo si posiziona il 2.0 TSI da 265 CV (+20 CV) della versione RS. Nel corso dell'anno, poi, dovrebbe arrivare anche il nuovo 2.0 TSI da 204 CV abbinato alla trazione integrale.

Per quanto riguarda le motorizzazione a gasolio, invece, alla base della gamma trova posto ancora una volta il 2.0 TDI da 115 CV, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti proprio come il primo dei motori a benzina. Al vertice dei diesel, infine, si conferma il 2.0 TDI da 150 CV abbinato al cambio DSG a 7 rapporti.

Skoda Octavia (2024) Potenza Coppia (Nm) Trazione Cambio 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 220 Anteriore Manuale a 6 velocità 1.5 TSI mHEV 85 kW (115 CV) 220 Anteriore DSG a 7 velocità 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 250 Anteriore Manuale a 6 velocità 1.5 TSI mHEV 110 kW (150 CV) 250 Anteriore DSG a 7 velocità 2.0 TSI (dal 2025) 150 kW (204 CV) 320 Trazione integrale DSG a 7 velocità 2.0 TSI (RS) 195 kW (265 CV) 370 Anteriore DSG a 7 velocità 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 300 Anteriore Manuale a 6 velocità 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 360 Anteriore DSG a 7 velocità

Skoda Octavia 2024, i prezzi

Il restyling della Skoda Octavia arriverà in Italia nel corso del 2024. I prezzi non sono ancora stati comunicati dalla casa, tuttavia è probabile che non si discosteranno molto dagli attuali.

Skoda Octavia 2024, le concorrenti

La Skoda Octavia è da sempre la "wagon di mezzo". Collocarla in un segmento di appartenenza è infatti molto difficile, perché racchiude dotazioni premium all'interno di dimensioni piuttosto contenute.

Oltre alle altre station su base MQB dello stesso Gruppo Volkswagen, come la Golf 8 Variant o la Seat Leon ST (anche Cupra), un'altra concorrente diretta (ma non direttissima) potrebbe essere la BMW Serie 3 Touring, seppur offerta a un prezzo decisamente più alto.