La nuova Skoda Superb si può preordinare. Disponibile in Italia esclusivamente nella carrozzeria station wagon, la quarta generazione del modello della Casa boema è stata rivista in ogni ambito, dalla carrozzeria alla tecnologia di bordo, passando per le motorizzazioni.

Il marchio ha rivoluzionato anche il proprio listino, con un prezzo d’attacco di 43.500 euro per la versione Selection equipaggiata col 1.5 a benzina mild hybrid da 150 CV.

Gli allestimenti

Il listino della Superb Wagon si divide nei tre allestimenti Selection, Style e Laurin&Klement. Già sulla Selection è presente una dotazione piuttosto completa, che comprende – per esempio – cruise control adattivo e predittivo, mantenimento di corsia, riconoscimento della stanchezza del conducente e Front Assistant con riconoscimento dei pedoni. Sono inclusi anche climatizzatore automatico a tre zone, sedili anteriori riscaldabili e massaggianti con regolazioni elettriche e display dell’infotainment da 10,4”.

Passando alla Skoda Superb Style, l’equipaggiamento si arricchisce col pacchetto Assisted Drive Plus, che include il sistema di telecamere a 360°, parcheggio automatizzato Intelligent Park Assist e Keyless con funzionalità WalkAwayLocking.

Skoda Superb Wagon (2024)

Infine, il top di gamma Laurin&Klement presenta i sedili anteriori elettrici, riscaldabili, ventilati e con funzioni di massaggio avanzato, rivestimenti in pelle sintetica color nera o cognac, l’infotainment con schermo da 13”, i fari full LED Matrix e l’impianto audio Canton da 14 altoparlanti.

I motori

Al momento, la nuova Skoda Superb Wagon è proposta in due motorizzazioni. L’entry level è rappresentata dalla 1.5 TSI mild hybrid a benzina da 150 CV, mentre salendo di prezzo troviamo la 2.0 TDI da 150 CV, entrambe abbinate al cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Il listino della Skoda si completerà nei prossimi mesi con la 1.5 TSI ibrida plug-in a benzina (capace di percorrere in elettrico oltre 100 km) da 204 e 265 CV e la 2.0 TDI in versione da 193 CV con trazione integrale. Anche in queste varianti troveremo il cambio automatico DSG.

I prezzi della nuova Skoda Superb Wagon