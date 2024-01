È "solo" un restyling, ma le novità della Volkswagen Golf 2024 sono tante e importanti. Tra queste, proviamo ad approfondire gli interni, che sono stati rivisti dalla Casa tedesca in numerosi aspetti.

Dalla tecnologia di bordo fino ai rivestimenti, ecco uno sguardo completo all'abitacolo della Golf restyling che arriverà nelle prossime settimane.

Infotainment completamente aggiornato

Partendo dall'infotelematica, la Golf restyling si affida a una versione aggiornata del sistema d'infotainment. La quarta generazione - chiamata MIB4 - presenta un display touch disponibile in due dimensioni, da 10,4" e 12,9". La grafica e i cursori a sfioramento sono stati rivisitati e sono ora illuminati e più intuitivi per la regolazione della climatizzazione e del volume, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità.

Volkswagen Golf restyling, gli interni

Il funzionamento del sistema si basa su due barre touch: la "bottom bar" nella parte inferiore e la "top bar" nella parte superiore, con una schermata Home personalizzabile con scorciatoie posizionata al centro. La schermata Home fornisce accesso rapido alle app relative a diverse funzioni, mantenendo sempre visibili la top bar e la bottom bar per una navigazione agevole.

Un'altra novità è l'introduzione dell'assistente vocale IDA, basato sul linguaggio naturale e integrato con ChatGPT nel sistema di infotainment, sviluppato in collaborazione con Cerence, un'azienda esperta nella progettazione di assistenti vocali.

Quadro strumenti e rivestimenti

Il Digital Cockpit da 10,2" è di serie sulla Golf, mentre i tasti sul volante multifunzione non sono più touch ma fisici per renderne più intuitivo l'utilizzo.

La plancia della Volkswagen Golf GTI 2024

Da qui, il conducente può selezionare diverse configurazioni grafiche di base attraverso 4 visualizzazioni: Classic, Progressive, Navigation e R-Line, con opzioni dedicate per GTI, GTE e R. La GTI offre inoltre rivestimenti in carbonio per l'abitacolo. È possibile richiedere la proiezione delle immagini del Windshield Head Up Display sul parabrezza.

Per agevolare le manovre, la Volkswagen è dotata del sistema AreaView, che offre una vista a 360° combinando le immagini di 4 telecamere. Inoltre, il Park Assist Pro consente il parcheggio a distanza tramite smartphone, mentre il Park Assist Plus con funzione Memory permette il parcheggio completamente automatico, riproducendo una manovra memorizzata in precedenza e consentendo al conducente di rimanere a bordo.