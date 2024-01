Forse vi sarà capitato di provare, almeno una volta, ChatGPT, intelligenza artificiale in grado di conversare in maniera naturale con gli utenti. Creare testi, codici, rispondere a domande complesse: il chatbot creato da Open AI (fondata, tra gli altri, anche da Elon Musk) è stato tra i protagonisti degli ultimi mesi. Ora si prepara a prendere posto a bordo di numerosi modelli Volkswagen.

Dopo DS infatti anche la Casa tedesca ha presentato, in occasione del CES 2024, l'integrazione di ChatGPT nel proprio sistema di infotainment, per implementare le funzionalità di IDA, l'assistente vocale Volkswagen.

Di serie, per (quasi) tutte

ChatGPT verrà offerto di serie, a partire dal secondo trimestre 2024, su tutti i modelli sui quali è presente IDA, vale a dire ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, le nuove Tiguan e Passat e la Volkswagen Golf 2024, il cui debutto è atteso a fine gennaio 2024 e che ha ospitato ChatGPT al CES 2024.

Sviluppata in collaborazione con Cerence, azienda specializzata in assistenti vocali, l'integrazione di ChatGPT (non sappiamo quale versione, se la 3.5 o la più recente e potente 4) all'interno delle vetture Volkswagen permetterà di controllare non solo le numerose funzionalità del sistema di infotainment - come navigazione, riproduzione contenuti multimediali e via dicendo - ma di regolare il climatizzatore e altri aspetti delle auto.

Ma la vera novità sarà rappresentata dalla possibilità di conversare con un software istruito per rispondere a (quasi) ogni tipo di domanda, dalle curiosità sul luogo che si sta per visitare a nozioni di carattere generale, potendo sostenere una vera conversazione senza dover partire ogni volta da zero. Esattamente come già avviene tramite l'applicazione web di ChatGPT.

Non bisognerà installare alcun nuovo software né iscriversi a un qualche servizio: l'IA sarà già pronta per l'uso e si attiverà con la frase "Ciao IDA" o tramite la pressione di un pulsante sistemato sul volante.

Cosa fondamentale è la privacy: ChatGPT infatti non avrà accesso ad alcuna informazione sull'auto e domande e risposte verranno cancellate immediatamente, per assicurare un alto livello di protezione dei dati. Questo grazie al sistema Cerence Chat Pro, che sfrutta non solo ChatGPT ma numerose altre fonti così da permettere a IDA di fornire risposte accurate e pertinenti a quasi tutte le domande immaginabili.