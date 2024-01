La Volkswagen Golf 2024 è quasi pronta. Il debutto avverrà entro poche settimane (alla fine di gennaio) e al CES 2024 di Las Vegas - in corso in queste ore - la Casa tedesca ha svelato le forme definitive della versione GTI.

Per la prima volta in via ufficiale, dunque, si possono vedere da vicino le novità della Volkswagen Golf 2024, dal nuovo frontale agli interni, protagonisti del rinnovamento e strettamente imparentati con quelli delle sorelle ID.7, Passat e Tiguan.

L'atteso restyling

Peccato che i camuffamenti coprano ogni centimetro della carrozzeria della Volkswagen Golf 2024, ma non riescono comunque a nascondere i vari dettagli della carrozzeria. A partire dal muso.

Il primo dettaglio che si nota sono i due nuovi gruppi ottici a matrice di LED ben più sottili degli attuali, per i quali ci si aspetta un fascio luminoso ancora più potente degli IQ.Light di attuale generazione, con un numero maggiore di diodi in grado di spegnersi e accendersi singolarmente.

Volkswagen Golf 8 GTI restyling, l'anteriore

Scendendo più in basso, il vero protagonista dell'anteriore della Golf 2024 è il nuovo paraurti, dalle forme più pronunciate rispetto all'attuale e con uno splitter più grande che ingloba, poco al di sopra, il nuovo radar per i sistemi di assistenza alla guida di livello 2 (che dunque dovrebbe aver abbandonato definitivamente la classica posizione dietro al logo, forse per permettere a quest'ultimo di potersi illuminare come sulle altre auto della casa).

Stesso discorso anche per il posteriore dove, osservando le foto, sembrerebbe che i designer della abbiano optato per la via della semplicità, installando nuovi gruppi ottici orizzontali con disegno regolare e orizzontale, senza quindi la parte più esterna di maggiori dimensioni. Trattandosi della Volkswagen Golf 2024 in versione GTI ci sono anche dettagli sportivi come estrattore e ala ben pronunciata sulla sommità.

Volkswagen Golf 8 GTI restyling, il posteriore

Volkswagen Golf 2024, gli interni

Il restyling della Volkswagen Golf 2024 riguarderà anche e soprattutto gli interni. Nel corso degli ultimi 3 anni, infatti, numerosi fan e possessori in tutto il mondo hanno espresso pareri contrastanti riguardo i comandi touch presenti sul volante, spesso azionai involontariamente anche nel caso di guida in pista parlando di GTI e R.

Volkswagen Golf 8 GTI restyling, gli interni

Dunque a domanda risposta, guardando le foto dell'abitacolo si nota chiaramente il nuovo volante con logo GTI dotato di pulsanti fisici, direttamente prelevati di più recenti modelli Volkswagen, affiancato dal nuovo monitor da 12" per il sistema di infotainment MIB 3 di ultima generazione, ereditato da ID.7, Tiguan e Passat. Le novità software saranno numerose e tra queste ci sarà anche l'integrazione con ChatGPT.

Per saperne di più riguardo alla Volkswagen Golf 2024 non resta che attendere la fine di gennaio quando l'auto sarà svelata definitivamente.