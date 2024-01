La Volkswagen ID.2 è stata protagonista del profilo Instagram di Andreas Mindt, a capo del design della Casa tedesca. Approfondimenti sulla concept, il teaser della versione crossover, focus sugli interni. Storie e post dedicati a quella che potrebbe essere l'elettrica del cambiamento per Wolfsburg. E che potrebbe arrivare in ritardo rispetto ai programmi iniziali.

La "colpa" non è in ritardi di ingegnerizzazione, problemi con fornitori o particolari aggiornamenti delle linee di produzione. A rimescolare le carte ci ha pensato l'Europa con le novità sull'Euro 7, le cui regole sono state ammorbidite lasciando di fatto le attuali condizioni di prova Euro 6 e i limiti sulle emissioni di scarico.

Lunga vita alle piccole

Un cambiamento che ha improvvisamente allungato la vita di citycar e piccole, pronte a essere tagliate proprio per colpa dell'Euro 7 - che avrebbe comportato costi insostenibili per l'aggiornamento dei motori, a ricadere sui listini - mentre ora potranno continuare a essere commercializzate.

Volkswagen ID.2all

Così, secondo quanto riportato da Auto motor un sport Volkswagen starebbe prendendo in considerazione il rinvio del lancio della ID.2 di serie, basata esteticamente e meccanicamente sulla ID.2 all presentata a marzo 2023. Stando a quanto riportato dalla testata tedesca la piccola elettrica low cost - il listino dovrebbe partire da meno di 25.000 euro - non arriverà più nel 2025 bensì nel 2026. E la sua controparte termica, la Volkswagen Polo, non scomparirà e non subirà aumenti di prezzo. Almeno non dovuti a nuovi investimenti per aggiornare pesantemente la gamma motori.

I tagli alla famiglia ID

Nel frattempo in Francia, Belgio, Norvegia e altri mercati del nord Europa Volkswagen ha abbassato il prezzo delle versioni base di ID.3, ID.4 e ID.5. Scopo dei tagli, secondo le voci raccolte da Automotive News, è quello di accelerare la vendita di auto elettriche per superare il rallentamento degli ordini registrato negli scorsi mesi.

Volkswagen ID.3 2023 Volkswagen ID.4 2024

Ancora non è chiaro se il taglio dei prezzi delle elettriche firmate Volkswagen verrà esteso anche ad altri paesi - Italia inclusa - agganciandosi a eventuali incentivi statali.