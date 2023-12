In casa Volkswagen proseguono i lavori per l'ID.2, "l'elettrica del popolo" che sarà lanciata nel 2025 con un prezzo di partenza di circa 25.000 euro.

Dopo la presentazione del prototipo ID.2all dello scorso marzo, gli ingegneri tedeschi si sono rimboccati le maniche per lo sviluppo del modello di serie. Infatti, nelle ultime settimane stiamo vedendo diversi teaser ufficiali pubblicati dal marchio e tra questi c'è quello che riguarda gli interni, il quale è stato condiviso su Instagram da Andreas Mindt, il responsabile del design del brand.

Saliamo a bordo

Nel video, Mindt è affiancato da Darius Watola, che è si occupato di dare forma agli interni dell'ID.2. Il designer mostra tutte le soluzioni pensate per la plancia, dai materiali scelti fino alle varie impostazioni del quadro strumenti e dell'infotainment. Uno dei passaggi più interessanti del video riguarda la possibilità di personalizzare la grafica del computer di bordo tramite il manettino presente nel tunnel centrale.

Così, si può scegliere un look più retrò ispirato alle prime Volkswagen o uno più moderno e sportivo. Pratico anche il bagagliaio, che è dotato di un doppio fondo per sistemare meglio - per esempio - i pacchi con le bottiglie d'acqua.

Soluzioni condivise

Questa stessa dotazione dovrebbe riguardare la ID.2 SUV, che è stata anticipata da un teaser dello stesso Mindt negli scorsi giorni. La versione rialzata della Volkswagen ha un look ancora più robusto, con passaruota maggiorati e tre feritoie nel montante C.

Volkswagen ID.2 X, il render di Motor1.com

Per il resto, sia l'ID.2 che l'ID.2 SUV dovrebbero montare gli stessi powertrain con una batteria da 57 kWh (almeno stando alle prime informazioni ufficiali) e un motore elettrico da 226 CV. L'autonomia dovrebbe attestarsi intorno ai 450 km.