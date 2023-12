Volkswagen Veicoli Commerciali sta completando il programma di "Bulli" per il futuro. Il Bulli si fa in tre: Transporter, Multivan e ID. Buzz. Il nuovo Multivan con trazione ibrida plug-in opzionale ha segnato l'inizio del 2021. Nel 2022 è stato seguito dal modello completamente elettrico ID. Buzz e ID. Buzz Cargo con 638 kg di carico utile).

Ora è iniziato il conto alla rovescia per il terzo nuovo Bulli: il Transporter e la versione trasporto peesone della gamm, il Caravelle. Secondo Volkswagen saranno "veicoli commerciali con sistemi di guida e assistenza ultramoderni e un carico utile di oltre una tonnellata". Si tratta dei successori del T6.1, presumibilmente con il nome T7, mai utilizzato ufficialmente per il nuovo Multivan. Il nuovo van sarà presentato ufficialemente nella primavera del 2024

Frutto di una collaborazione con Ford

La cosa che Volkswagen Veicoli Commerciali nasconde discretamente è che ll nuovo Bulli del 2024 è in realtà il Ford Transit/Tourneo Custom con frontale e logo Volkswagen. Così come successo per il pick-up Amarok alias Ford Ranger e a parti invertite per il Ford Transit/Tourneo Connect alias Volkswagen Caddy.

Volkswagen veicoli commerciali Transporter e Caravelle T7 - L'ibrido

Secondo Volkswagen Veicoli Commerciali, la gamma di varianti del Transporter e del Caravelle completamente nuove sarà "enorme" e comprenderà un furgone in due diverse lunghezze e altezze, un dobbia cabina e un furgone cabinato oltre al Caravelle.

Volkswagen veicoli commerciali Transporter e Caravelle T7 - L'elettrico

Una vasta gamma di opzioni di alimentazione

Questa gamma potrà essere abbinata a motori turbodiesel (TDI), nonché a motorizzazioni ibride plug-in (eHybrid) e puramente elettriche (e-Transporter ed e-Caravelle). Uno sguardo a Ford: ora sotto il cofano ci sono motori diesel tra 110 e 170 CV, con un cambio manuale a sei rapporti di serie. Il cambio automatico a otto rapporti è disponibile come optional per le versioni da 136 e 170 CV.

Il nuovo Transit Custom con motore diesel sta già uscendo dalla linea di produzione e le consegne inizieranno nel quarto trimestre del 2023. Anche il Transit Custom PHEV può essere già ordinato. Verrà consegnato ai clienti a partire dalla prossima primavera. L'E-Transit Custom completamente elettrico seguirà nell'estate del 2024.

Ford Tourneo Custom

La variante completamente elettrica del modello E-Tourneo Custom (così come il fratello Transit) è alimentata da un motore elettrico da 160 kW (218 CV), mentre la batteria ha una capacità di accumulo utile di 64 kWh, sufficiente per un'autonomia fino a 325 km.

Un vero furgone

Sambra dunque che la coerente suddivisione della Serie T e il conseguente sviluppo separato di veicoli per scopi e target diversi ha portato a un vero nuovo furgone che è più che mai un veicolo commerciale. Come terza nuova gamma di modelli T, il nuovo Transporter e il nuovo Caravelle hanno il compito di continuare la storia di successo dei loro leggendari predecessori a partire dal 2024. Le prevendite del nuovo Transporter in Germania, infatti, inizieranno già dalla fine di quest'anno 2023, motivo per cui Volkswagen Veicoli Commerciali annuncerà presto le specifiche del nuovo Transporter.