Si aprono gli ordini della nuova Volkswagen Passat. Venduta esclusivamente nella versione station wagon, la nona generazione arriverà a marzo 2024 con prezzi a partire da 42.550 euro.

Numerose le motorizzazioni disponibili, dai mild hybrid a benzina fino alle ibride plug-in (che si aggiungeranno alla gamma nel corso del 2024), senza dimenticare i turbodiesel. Analizziamo, quindi, prezzi e allestimenti della Passat.

I motori

Partendo dai già citati motori, la Volkswagen Passat 2024 è proposta con il mild hybrid turbo benzina 1.5 eTSI ACT da 150 CV, utilizzato per la prima volta su questo modello, e con il turbodiesel 2.0 TDI SCR EVO in tre livelli di potenza (122 e 150 CV con trazione anteriore, 193 CV con trazione integrale 4MOTION).

Tutti i propulsori della Passat sono accoppiati al cambio automatico doppia frizione DSG. Tre gli allestimenti, caratterizzati da una ricca dotazione di serie: Passat, Business e R-Line.

Volkswagen Passat 2024: prezzi e allestimenti

L’allestimento base Passat parte da 42.550 euro e include, tra le varie cose, i cerchi in lega da 17”, fari LED, climatizzatore automatico bi-zona, quadro strumenti Digital Cockpit Pro da 10,25”, display dell’infotainment da 12,9” e la retrocamera. A questa dotazione si aggiunge il pacchetto degli assistenti alla guida che comprende il cruise control adattativo, l’assistente al cambio di corsia, la frenata d’emergenza e il rilevatore di stanchezza del conducente.

Questo allestimento è disponibile per la versione mild hybrid e per la 2.0 turbodiesel da 122 CV.

Volkswagen Passat Variant (2023)

La versione Business (da 45.150 euro, per tutti i motori tranne il 2.0 diesel da 193 CV) della Volkswagen si riconosce per le finiture cromate sui finestrini, le barre sul tetto in argento e gli elementi cromati su anteriore e posteriore, oltre ai rivestimenti dei sedili in ArtVelours.

Volkswagen Passat Variant, gli interni

All’equipaggiamento della variante Passat, la Business aggiunge la regolazione automatica dei fari abbaglianti Light Assist, il climatizzatore tri-zona, i sedili anteriori ErgoActive Comfort con funzione di massaggio, il navigatore e l’assistente vocale intelligente IDA.

Nella dotazione degli ADAS vengono aggiunti il Park Assist, la guida parzialmente automatizzata Travel Assist e il sistema Pre-Crash.

Infine, l’R-Line (abbinabile a tutti i motori tranne il 2.0 diesel da 122 CV) parte da 50.850 euro ed è caratterizzata da un design sportivo con elementi neri e sedili con poggiatesta integrati.

L’equipaggiamento comprende i cerchi in lega da 18”, i fari IQ.LIGHT LED Matrix con regolazione dinamica Dynamic Light Assist, il Park Assist con funzione Memory, la selezione del profilo di guida, l’apertura e chiusura automatica del bagagliaio e l’avviamento senza chiave Keyless Entry&Go.