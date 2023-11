Lunghezza: 4.540 mm

Larghezza: 1.840 mm

Altezza: 1.670 mm

Passo: 2.680 mm

Bagagliaio: min. 652/max. n.d.

La Volkswagen Tiguan rappresenza il cuore della gamma SUV di Wolfsburg e con il la nuova generazione, in commercio dalla primavera del 2024, è arrivata alla terza generazione. Le differenze rispetto all'attuale ci sono, perché se la piattaforma è sempre la stessa, vale a dire la versatile MQB, va detto che si tratta della versione evoluta, battezzata Evo appunto.

Tuttavia, le dimensioni cambiano relativamente poco, con qualche cm in più che come vedremo portano anche un piccolo miglioramento della capacità di carico, almeno a quanto ci dicono i primi dati. Il lancio, infatti, avverrà il prossimo anno e in quell'occasione avremo anche le informazioni definitive.

Volkswagen Tiguan 2024, le dimensioni

La lunghezza di Volkswagen Tiguan 2024 ha raggiunto con la terza generazione i 4,54 metri (4,540 mm), appena 3,1 cm più del modello precedente, con il medesimo passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, di 2.680 mm e mantenendo sostanzialmente invariate anche larghezza e l'altezza, rispettivamente 1.840 e 1.670 mm.

Volkswagen Tiguan 2024

Volkswagen Tiguan 2024, abitabilità e bagagliaio

La lunghezza maggiore avvantaggia la capacità di carico, che è di 652 litri, quasi una quarantina più del modello precedente, mentre non è stato fornito il volume di quello totale a divano abbattuto né la lunghezza del piano di carico nelle due configurazioni.

Non è ancora noto se la Volkswagen Tiguan abbia migliorato anche la volumetria interna, visto che a rigor di logica, con misure quasi invariate e un bagagliaio più capiente anche lo spazio nell'abitacolo potrebbe non essere cambiato. Per la cronaca, l'attuale ha uno spazio per i fianchi di 1.491 mm e uno in altezza di 1.012 mm.

Volkswagen Tiguan 2024, i sedili posteriori Volkswagen Tiguan 2024, il bagagliaio

Quanto ai motori, la Volkswagen Tiguan annuncia benzina e turbodiesel tradizionali e anche benzina elettrificati con soluzioni mild hybrid a 48 V o ibrida plug-in. Tutta la gamma sarà abbinata a cambi a doppia frizione DSG a sei o sette rapporti, e come di consueto ci sarà la trazione integrale Awd sulle unità più potenti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5 eTSI DCT 130 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 eTSI DCT 150 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 2.0 TSI DCT 204 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 2.0 TSI DCT AWD 265 CV Benzina Integrale, cambio autom. 1.5 e-Hybrid PHEV 204 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 1.5 e-Hybrid PHEV 272 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 2.0 TDI DCT 150 CV Diesel Anteriore, cambio autom. 2.0 TDI DCT AWD 193 CV Diesel Integrale, cambio autom.

Volkswagen Tiguan, le concorrenti di dimensioni simili

Segmento decisamente affollato quello dei SUV compatti, specie intorno alla misura di riferimento che è intorno ai 4,5 metri.