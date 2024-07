Audi ha in programma il lancio di numerosi modelli tra qui e la fine del 2025. Offensiva di prodotto come mai nella storia della Casa tedesca, a comprendere modelli diversi per dimensioni e powertrain.

Tra le novità più attese c'è di certo la nuova Audi Q5, il SUV medio dei quattro anelli la cui presentazione è prevista per l'autunno del 2024. A formalizzare la data ci ha pensato il CEO della Casa Gernot Dollner, che ha parlato di alcune delle nuove Audi in arrivo nei prossimi mesi.

Non si ferma

"La nuova famiglia Audi A5 rappresenta l'inizio della prossima generazione di motori a combustione. Alla fine di luglio seguirà l'Audi A6 e-tron, mentre in autunno sarà il turno dell'Audi Q5. Ciò dimostra che Audi mantiene le promesse"

ha detto Dollner a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del secondo trimestre 2024.

Il numero uno di Audi ha poi continuato

"Con oltre 20 lanci nel 2024 e nel 2025, stiamo espandendo e ringiovanendo il nostro portafoglio di prodotti e posizionandoci per essere flessibili e competitivi con modelli completamente elettrici, ibridi plug-in e una nuova generazione altamente efficiente di motori a combustione"

Nuova Audi Q5, cosa aspettarsi

Per quanto riguarda la nuova Audi Q5 dal punto di vista di stile, tecnologia, motori e interni dovremmo ritrovare molto della nuova Audi A5, presentata qualche giorno fa. Compresi i nuovi powertrain MHEV Plus, dei mild hybrid capaci di muovere l'auto in modalità elettrica in determinate condizioni, come succede sui "middle hybrid" (termine che abbiamo coniato per l'Alfa Romeo Tonale) di Stellantis.

Audi A5 2024 Audi A5 2024, gli interni

Il nuovo 2.0 TFSI da 204 CV, il 2.0 TDI di pari potenza e il 3.0 TFSI da 367 della S5 integrano nella trasmissione motore elettrico, attuatore, sistema di raffreddamento ed elettronica di potenza. Il tutto alimentato da una batteria da 48 V e 1,8 kWh.

Ci saranno naturalmente centimetri in più ad aumentare dimensioni esterne e interne, con nuovi sistemi di assistenza alla guida, infotainment rinnovato che, stando alle foto spia di qualche tempo fa, non presenteranno il doppio monitor curvo e terzo opzionale davanti al passeggero di A5 e Q6 e-tron. Staremo a vedere.