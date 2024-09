L'Audi Q5 è da ormai 16 anni uno dei modelli più venduti del Brand dei Quattro Anelli. Nel 2024 debutta nella sua terza generazione, più grande, più tecnologia e con motori (anche a gasolio) ancora più efficienti e potenti.

La nuova Audi Q5, infatti, evolve nel segno della nuova A5 che ha appena debuttato, riprendendo dalla wagon tedesca il design e le dotazioni, portandoli su una carrozzeria rialzata in chiave crossover e cambiando piattaforma con la nuova PPC, o Premium Platform Combustion. Scopriamo dunque tutti i dettagli della nuova Audi Q5 2024.

Nuova Audi Q5 2024, gli esterni

Partendo come sempre dagli esterni, il SUV di medie dimensioni di Audi cambia totalmente stile passando a un aspetto più tondeggiante e abbandonando le linee nette che ne hanno caratterizzato la seconda generazione in commercio fino a oggi.

Più in generale e a livello di design, il nuovo modello appare molto più aggressivo ma meno spigoloso di prima, con fanali e numerosi dettagli spostati più in alto rispetto a prima, come i gruppi ottici.

Audi Audi Audi Q5 (2024), gli esterni

E parlando proprio di fari, debuttano sulla Q5 i nuovi Matrix LED con firma luminosa composta da 15 elementi commutabili che consentono otto diversi disegni, abbinati, nella parte posteriore, alle nuove luci OLED 2.0 con firma luminosa dinamica, ovvero che può muoversi, anche durante la guida.

Ma non solo. Per la prima volta in Europa, infatti, con la nuova Q5 Audi introduce anche l'innovativa luce di stop nello spoiler posteriore che proietta una grafica sul lunotto e amplia così l'area "rossa", più visibile.

Audi Audi Q5 e SQ5 (2024)

Nuova Audi Q5 2024, le dimensioni

La nuova Audi Q5 2024, passando alle dimensioni, cresce solo in lunghezza, di 3,5 cm, mantenendo invariati gli altri numeri. Il nuovo SUV dei Quattro Anelli, infatti, misura 4.717 mm in lunghezza, 1.900 mm in larghezza, 1.651 mm in altezza e ha un passo di 2.820 mm, valori che la avvicinano di molto ai due principali competitor che hanno recentemente debuttato sul mercato.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Audi Q5 e SQ5 4.717 mm 1.900 mm 1.651 mm 2.820 mm

Nuova Audi Q5 2024, gli interni

Passando agli interni, l'abitacolo della nuova Q5 non si discosta molto da quello già visto sulla A5. Come sulla berlina, infatti, trovano posto in plancia il display curvo OLED con due pannelli da 11,9 pollici per il computer di bordo e da 14,5 pollici per il sistema di infotainment, che opzionalmente possono essere abbinati al display da 10,9 pollici posizionato davanti al sedile del passeggero.

Audi Audi Q5 (2024), gli interni

L'infotainment è basato anche in questo caso su Android Automotive OS come sistema operativo. I contenuti vengono aggiornati tramite update over-the-air ed è possibile utilizzare anche App come YouTube integrate direttamente nell'MMI.

Allo stesso tempo, anche l'head-up display ha uno schermo più grande dell'85% rispetto al suo predecessore e ora può essere gestito anche dal volante.

Parlando poi di audio, opzionalmente resta sempre disponibile l'impianto audio premium Bang Olufsen con amplificatore da 685 watt e 16 altoparlanti, che cancella i rumori interni grazie alla compensazione del rumore (VNC).

Audi Q5 (2024)

Grazie al seppur lieve aumento di dimensioni, la nuova Audi Q5 è un po' più grande della seconda generazione che sostituisce anche all'interno. In base a quanto dichiarato dalla Casa di Ingolstadt, infatti, debutta la nuova panca posteriore scorrevole, che porta la capacità del bagagliaio a 520 o 1.473 litri, abbinata a una soglia di carico più bassa.

Audi Audi Q5 (2024)

Nuova Audi Q5 2024, i motori e la meccanica

Tutti nuovi anche i motori posizionati sotto al cofano della nuova Audi Q5, dove trovano posto sia 4 cilindri che 6 cilindri. In base a quanto dichiarato dalla Casa in questa prima fase, infatti, la gamma si apre con i rinnovati 2.0 TFSI da 204 CV e 2.0 TDI da 204 CV, benzina e diesel rispettivamente e con tecnologia mild hybrid molto più efficiente di prima, e culmina con il nuovo 3.0 V6 TFSI da 367 CV della SQ5.

La componente elettrica è alimentata da una batteria al litio ferro fosfato da 48 volt da 1,7 kWh ed è composta sia dal classico motorino di avviamento a cinghia, sia da un nuovo generatore di potenza installato direttamente sull'albero di trasmissione, che è in grado di fornire un extraboost in fase di accelerazione fino a 18 kW.

Audi Audi Q5 (2024), la meccanica

Tutti i motori sono abbinati di serie al cambio automatico a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti e alla trazione integrale, con solo il motore a benzina a quattro cilindri che è anche disponibile con la sola trazione anteriore. Nel 2025, poi, in base a quanto comunicato da Audi, alla gamma si aggiungeranno due powertrain ibridi plug-in basati sul motore a benzina da 2,0 litri e in grado di produrre 299 e 367 CV, con un'autonomia elettrica di oltre 80 km.

Ma non è tutto. In base a quanto comunicato da Audi, grazie alla nuova piattaforma è stato possibile installare sotto alla nuova Q5 sospensioni anteriori e posteriori a cinque bracci che hanno permesso di ottimizzare soprattutto la maneggevolezza e aumentare il comfort generale.

Audi Q5 (2024), le sospensioni pneumatiche e lo sterzo progressivo

Inoltre, lo sterzo progressivo è ora di serie abbinato anche alle sospensioni standard, che opzionalmente possono diventare "sportive" con smorzatori passivi FSD (Frequency Selective Damping), in grado di ridurre lo smorzamento alle alte frequenze - ad esempio sul pavé - ma mantenendo un elevato smorzamento alle basse frequenze, come quelle che si verificano nei cambi di corsia o in curva in autostrada.

La terza opzione, infine, è l'assetto pneumatico adattivo, che rispetto al modello precedente, secondo la Casa, è in grado di offrire una differenza sensibilmente maggiore tra la modalità comfort e quella sportiva, con la modalità "Lift", invece, che ora può alzare l'auto fino a 45 mm.

Nuova Audi Q5 2024, i prezzi e gli allestimenti

La nuova Audi Q5 sarà disponibile presso i concessionari a partire dal primo trimestre del 2025. L'azienda non ha ancora divulgato i prezzi ufficiali per il mercato italiano, ma sappiamo già che in Germania la base di partenza è attualmente fissata a 52.300 euro per il modello con motore a benzina da 204 CV e trazione anteriore, un valore che sale a 54.650 euro per avere la trazione integrale.

Per il diesel da 204 CV, invece, bisogna mettere sul piatto almeno 57.100 euro. La SQ5 con il V6 da 367 CV parte, infine, da 82.900 euro. La Q5 Sportback arriverà circa sei mesi dopo il lancio sul mercato.