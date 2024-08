Lunghezza : 4.820 mm

: 4.820 mm Larghezza : 1.860 mm

Altezza : 1.460 mm

Passo : 2.890 mm

Bagagliaio : 476/1.424 litri

Niente più A4. D’ora in poi, la station wagon media con in quattro anelli si chiama Audi A5, rispettando in pieno la nuova “regola” del brand che vuole i numeri dispari a indicare i modelli alimentati con motori termici, lasciando i pari alle elettriche.

Nomi a parte, le novità dell’A5 sono parecchie, a partire dalle dimensioni e dall’abitabilità. Capiamo meglio, quindi, com’è cambiato uno dei principali modelli di riferimento del marchio di Ingolstadt.

Audi A5, le dimensioni

La nuova Audi A5 Avant risulta più grande della precedente A4. In particolare, la lunghezza è di 4,82 m (+67 mm sulla generazione uscente). È cresciuto anche il passo, che sale a 2,89 metri.

Generosa anche la larghezza di 1,86 m, con la station che pare ancora più imponente grazie alla nuova calandra e ai fari più aggressivi. L’altezza di 1,46 m la rende poi slanciata nella vista laterale.

Audi A5 Avant 2024

Audi A5, abitabilità e bagagliaio

Il comfort a bordo della nuova Audi A5 è elevato, data la morbidezza dei tessuti impiegati anche nella zona posteriore. Il passo di 2,89 metri consente di avere tanto spazio per le gambe per i passeggeri seduti dietro e non manca la “luce” tra la testa e il soffitto.

Per quanto riguarda il bagagliaio si va da un minimo di 476 a un massimo di 1.424 litri, valori nella media del segmento. Non c’è però il doppio fondo, dato che sotto il piano di carico si trova la batteria da 48 Volt delle motorizzazioni MHEV Plus.

Audi S5 2024 Avant, i sedili posteriori Audi S5 Avant 2024, il bagagliaio

Audi A5, le concorrenti con dimensioni simili

Il parterre di rivali della nuova Audi A5 è abbastanza ristretto se si tengono in considerazione dimensioni e posizionamento premium. Di sicuro, le prime concorrenti sono le tedesche, con BMW Serie 3 e Mercedes Classe C che propongono numeri simili al modello di Ingolstadt. Uscendo dalla Germania troviamo la Volvo V60.