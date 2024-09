L'Audi e-tron GT è stata recentemente rinnovata con un lieve lifting di metà carriera, che ne ha aggiornato linee e dotazioni a quelle dei più recenti modelli dei Quattro Anelli.

Adesso si appresta ad arrivare sul mercato globale e, proprio in vista del lancio commerciale, la Casa ha annunciato che nella prima fase di vendita sarà disponibile anche in una speciale versione Audi exclusive Edition prodotta in soli 299 esemplari.

Unica, sia dentro che fuori

La nuova versione Audi exclusive Edition dell'Audi e-tron GT sarà disponibile, in base a quanto comunicato dalla Casa, per tutte le motorizzazioni, include le sportivissime S, RS e RS Performance.

Prodotta in soli 299 esemplari, è caratterizzata all'esterno dalla verniciatura Grigio Arabica lucida, una variante del tanto apprezzato dai clienti Grigio Daytona, o Oro Neodimio opaco, entrambe abbinate a cerchi in lega specifici realizzati guardando da vicino quelli degli ultimi modelli RS, anche termici, e a finiture nere.

Ma non solo. Le personalizzazioni, infatti, proseguono anche all'interno con un abitacolo estremamente personalizzato dai designer della Casa e con pannelli centrali dei sedili - rivestiti in una combinazione di tessuto Cascade, microfibra Dinamica e pelle artificiale Mono - archi superiori delle spalle e cuscini laterali in Grigio Menta, abbinati a finiture decorative sul cruscotto in legno di eucalipto rifinito in antracite, che viene utilizzato in questo modo per la prima volta.

Completano infine l'allestimento i numerosi dettagli decorativi per le portiere in microfibra Dinamica con i badge Audi exclusive, le griglie per gli altoparlanti a colori coordinati e le coperture per gli interruttori, nonché le cinture di sicurezza, il volante e i tappetini a contrasto.

Anche virtuale

Ma le personalizzazioni possibili grazie ad Audi exclusive ormai non si fermano ai soli rivestimenti. Sulla nuova e-tron GT, infatti, la divisione "su misura" della Casa si è occupata anche di personalizzare il sistema di infotainment, che ora in fase di avvio mostra il numero sequenziale di ogni modello limitato e prevede una tonalità di illuminazione ambientale coordinata ai colori dell'auto.

L'azienda non ha specificato il prezzo di vendita di questa speciale edizione limitata lo ricordiamo in soli 299 esemplari. Maggiori informazioni saranno disponibili all'arrivo sul mercato del modello.