L'Audi RS 6 Avant è una delle station wagon più sportive e prestazionali in assoluto. Il 4.0 V8 da 600 CV è una garanzia in termini di performance, mentre i numerosi interventi alla carrozzeria hanno dato alla famigliare tedesca un look da vera supercar.

Evidentemente, però, per alcuni tuner la RS 6 di serie non è abbastanza. Infatti, Prior e M&D Exclusive Cardesign si sono messe al lavoro per dare ancora più aggressività alla sportiva per famiglie donandole un nuovo body kit e un'estetica davvero paurosa.

Pronta a correre

Il kit aerodinamico chiamato "PD6RS" trasforma la RS 6 Avant in ogni sua parte. Il frontale appare ancora più aggressivo grazie al nuovo splitter, al nuovo cofano e alle alette laterali montate sui paraurti.

Dietro troviamo due spoiler, uno sul tetto e uno sotto il lunotto, mentre il diffusore è ancora più minaccioso, tanto che sembra derivare da un'auto da corsa.

Audi RS 6 Avant, le modifiche al posteriore

Inoltre, l'Audi è equipaggiata con cerchi in lega forgiati Z-Performance ZP.FORGED 16 da 10,5x22 pollici, i quali sono montati su pneumatici Pirelli P Zero 285/30ZR22. Infine, i tuner hanno abbassato di un centimetro l'altezza da terra della RS 6 Avant montando nuove sospensioni sportive H&R.

Una nuova "voce"

Il team ha anche dato al V8 biturbo da 4 litri da 600 CV e 800 Nm una voce più potente con l'aiuto del sistema di scarico Akrapovič Evolution Line in titanio. Con i suoi terminali ovali rivestiti in fibra di carbonio, tipici della RS, è anche un complemento visivo perfetto per il kit Prior PD6RS.

Audi RS 6 Avant di Prior e M&D Exclusive Cardesign Audi RS 6 Avant di Prior e M&D Exclusive Cardesign vista di lato

Chi desidera mettersi in garage una RS 6 Avant così particolare deve prepararsi a staccare un assegno piuttosto corposo. L'esemplare delle foto, infatti, viene venduto da da M&D Exclusive Cardesign a 145.000 euro.