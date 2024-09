L’Audi Q5 è tutta nuova. E non è solo una questione di estetica e motorizzazioni, perché il SUV di Ingolstadt è cambiato anche nell’abitacolo. La tecnologia di bordo è ancora più raffinata e i rivestimenti sono ancora più curati, mentre la praticità resta sempre al top anche per chi si muove spesso in compagnia.

Scopriamo, quindi, ogni dettaglio degli interni della nuova Q5.

Audi Q5, la plancia

L’evoluzione generazionale è evidente sin dal primo sguardo. La plancia riprende il design delle Audi più recenti, tra cui i modelli elettrici, con la configurazione a tre schermi. Infatti, oltre al quadro strumenti digitale da 11,9”, c’è il display dell’infotainment da 14,5” curvo e rivolto verso il guidatore, mentre il passeggero anteriore ha di fronte a sé un monitor da 10,9” per consultare varie informazioni sulla guida.

Audi Q5, la plancia

L’infotainment si basa sul sistema operativo Android Automotive e i contenuti vengono aggiornati over-the-air. Non manca la possibilità di integrare app come YouTube. Inoltre, il guidatore ha la possibilità di visualizzare le informazioni direttamente davanti a sé grazie all’head-up display, che proietta i vari dati sulla guida su una superficie più grande dell’85% rispetto alla Q5 precedente.

Infine, l’impianto audio top di gamma è il Bang Olufsen con amplificatore da 685 W e 16 altoparlanti, studiato anche per ridurre i rumori provenienti dall’esterno grazie alla tecnologia VNC.

Audi Q5, finiture e materiali

I rivestimenti della Q5 restano di alto livello, con sedili in pelle e tessuto scamosciato con trama a diamante riscaldabili e ventilabili. Morbidi al tatto sia i pannelli porta che la parte superiore del cruscotto, mentre in tunnel centrale e la plancia presentano inserti in alluminio spazzolato e piano black.

Audi Q5, i sedili

A dare un ulteriore tocco di ricercatezza è la linea LED che avvolge tutto l’abitacolo, il cui colore può essere personalizzato direttamente dall’infotainment.

Audi Q5, lo spazio

Il lieve aumento di dimensioni (+3,5 cm di lunghezza) fa sì che l’abitabilità dell’Audi sia pressoché invariata rispetto alla generazione precedente. E ciò è un bene, perché i passeggeri posteriori hanno spazio più che sufficiente per le gambe e la testa.

Audi Q5, il bagagliaio

Non cambiano i dati relativi alla capacità del bagagliaio. La Q5 ha sempre una volumetria minima di 520 litri, mentre abbattendo la panca posteriore (scorrevole avanti e indietro di qualche cm, una novità per il brand) si possono raggiungere i 1.473 litri.