Aggiungi un posto in gamma, che c’è un SUV in più. La nuova Volkswagen Tayron si unisce alla già ricca famiglia degli sport utility di Wolfsburg, posizionandosi a metà tra Tiguan e Touareg e offrendo spazio per sette passeggeri.

Attenta a non chiamarla Allspace, però, perché la Tayron ha un’identità tutta sua, anche se, chiaramente, parentela e sinergie con gli altri modelli, in particolar modo la Tiguan basata sulla stessa piattaforma MQB Evo, si scorgono facilmente. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il video

Volkswagen Tayron (2025), gli esterni

Ventiquattro centimetri in più della Tiguan, tredici in meno della Touareg. La Volkswagen Tayron sfoggia una silhouette più sinuosa rispetto ad altri modelli del marchio e, in questo modo, dal vivo appare molto equilibrata. Aiutano anche i passaruota scuri ad alleggerire l’insieme, mentre i cerchi vanno da 17 pollici - piccoli, visivamente, rispetto al corpo carrozzeria - fino a 20 pollici.

Volkswagen Tayron (2025)

Davanti é impossibile non notare il logo Volkswagen retroilluminato e toccato da una strisce LED che mette in comunicazione i gruppi ottici, disponibili anche con la raffinata tecnologia IQ. Light da 19.200 microled per proiettore. Anche dietro tornano logo e striscia a LED: l’impatto visivo é molto piacevole.

Volkswagen Tayron (2025) Volkswagen Tayron (2025)

Con l’allestimento R-Line, il paraurti anteriore ha una caratterizzazione particolarmente aggressiva. Un pacchetto dedicato, poi, rende neri alcuni dettagli che altrimenti sarebbero cromati.

Volkswagen Tayron (2025), le dimensioni

Lunga 4,77 metri, la Tayron offre un passo allungato di oltre 10 centimetri rispetto alla Tiguan per offrire più volumetria interna.

Volvo XC90 (2024) Lunghezza 4,77 metri Larghezza 1,85 metri Altezza 1,66 metri Capacità del bagagliaio da 850 a 2.090 litri a seconda della versione

Volkswagen Tayron (2025), gli interni

Visto l’incremento di lunghezza totale e del passo rispetto alla Tiguan, la Tayron offre due posti nella terza fila da estrarre dal bagagliaio. Lo spazio riservato a chi sta dietro non é male, peccato giusto per l’assenza di qualche bocchetta d’aerazione ma ci sono comunque portaoggetti e prese di ricarica (prese in prestito dal bagagliaio).

Volkswagen Tayron (2025), il bagagliaio Volkswagen Tayron (2025), il bagagliaio

Il bagagliaio varia a seconda che si scelga a 5 o a 7 posti: 885 litri di capacità minima nel primo caso (705 per la plug-in), 850 litri nel secondo che scendono a 345 litri quando la terza fila è in posizione. La capacità massima è, rispettivamente, di 2.090 o 1.905 litri. La versione plug-in non si può avere a sette posti.

Volkswagen Tayron (2025), le sedute posteriori

Tanto spazio per la seconda fila, equipaggiata con climatizzazione, tasche dietro ai sedili, bracciolo centrale con portabicchieri e supporto per tablet e, lateralmente, le tendine parasole integrate nei pannelli porta.

La plancia sfoggia un display centrale da 12,9 pollici oppure 15 per l’infotainment più avanzato. Il cruscotto é invece da 10,25 pollici e protetto da una palpebra che evita i riflessi (che invece sulla Tiguan ci sono). Sul tunnel c’è spazio per una mensola svuotatasche e per due piastre di ricarica ad induzione, proprio vicine ad altrettante USB-C.

Volkswagen Tayron (2025), la plancia

Ancora, c’è un rotore multifunzione: può servire per controllare il volume ma anche le modalità di guida e le atmosfere, che a loro volta regolano l’illuminazione ambientale a 10 o 30 colori a seconda del livello di equipaggiamento.

Volkswagen Tayron (2025), il rotore multifunzione Volkswagen Tayron (2025), lo schermo da 15"

Volendo si possono avere anche i sedili ventilati, oltre che riscaldati, e un nuovo sistema di massaggio. I materiali e gli assemblaggi generali, infine, sono di alto livello.

Volkswagen Tayron (2025), i motori

Al lancio, la Tayron é offerta con motorizzazioni benzina mild hybrid, diesel e ibride plug-in, tutte a quattro cilindri. Il 1.5 turbo benzina da 150 CV è abbinato a un modulo elettrico da 48V che lo supporta in partenza e in veleggiamento. Ha anche la funzione di disattivazione di due dei quattro cilindri quando la richiesta di potenza non é eccessiva.

Volkswagen Tayron (2025)

Il 2.0 turbodiesel può essere scelto in due step di potenza, 150 oppure 193 CV. In questo caso c’è la trazione integrale 4Motion, per una capacità di traino di 2.500 kg.

E, ancora, ci sono due varianti plug-in, con un 1.5 benzina che, accoppiato a un motore elettrico, può erogare 204 o 272 CV. Grazie a una batteria da 19,7 kWh, che si ricarica a 11 kW in corrente alternata e 50 kW in continua, si possono fare circa 100 km in elettrico.

Volkswagen Tayron (2025)

Su tutte, il cambio automatico DSG a 7 marce é di serie, mentre si può optare per l’assetto a controllo elettronico DCC Pro.

Volkswagen Tayron (2025), i prezzi

Il listino della Volkswagen Tayron viene ufficializzato sul finire del 2024. I livelli di allestimento dovrebbero essere tre, con il Life da fare da apripista e poi l'Elegance e l'R-Line che invece rappresentano i due top di gamma, diversi tra loro per dotazioni e caratterizzazioni estetiche.

Volkswagen Tayron (2025)

L’arrivo in concessionaria é previsto per marzo 2025. Il prezzo base si aggira attorno ai 45.000 euro.