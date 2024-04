Forthing debutta in Italia attraverso l'importatore e distributore ufficiale TC8 Srl. Il marchio cinese ha un posizionamento medio-alto in patria e appartiene al Gruppo Dongfeng, uno dei primi quattro Gruppi automobilistici nel mercato del Dragone.

Tutti i modelli importati in Italia riceveranno una preparazione ad hoc da TC8, che successivamente renderà disponibili le vetture in una rete di concessionarie in tutta Italia, le quali svolgeranno anche funzione di assistenza post-vendita.

I modelli

TC8 Srl rimanda a successivi comunicati maggiori informazioni come la data di commercializzazione, ma nel frattempo ufficializza i primi modelli previsti per la gamma italiana, che partirà da 32.800 euro (IVA inclusa).

Nella "famiglia" Forthing troviamo la T5 EVO a benzina e GPL con un 1.5 da 177 CV, la T5 HEV con motorizzazione full hybrid da 245 CV complessivi, la U-Tour a benzina e GPL da 177 CV e la U-Tour HEV full hybrid da 245 CV.

Forthing T5 HEV

Da notare come la U-Tour può essere immatricolata anche come autocarro N1 omologato a 5 posti. In un secondo momento, arriverà in Italia anche la Friday EV, un modello 100% elettrico da 204 CV e un'autonomia di 510 km nel ciclo WLTP.

Le piattaforme

I modelli Forthing si basano sulle omonime piattaforme T5 e U-Tour. La prima architettura dà vita a crossover e SUV di medie dimensioni rientranti nel segmento C (lo stesso di Hyundai Tucson e Cupra Formentor, per esempio), con una lunghezza di 4,56 m. La seconda architettura, invece, contraddistingue le grandi monovolume da 4,85 m, che sono disponibili anche in versioni a 7 posti.

Forthing U-Tour

Resta da capire come questi modelli saranno "adattati" per il mercato italiano, sia dal punto di vista estetico che di motorizzazioni. Per il momento, TC8 Srl parla di un equipaggiamento completo, finiture di alta qualità e di un rapporto qualità/prezzo competitivo.

Vi terremo aggiornati nei prossimi mesi su tutte le novità di questo nuovo brand, che in realtà si è già fatto vedere in Europa al Salone di Monaco 2023 con la grande monovolume U-Tour V9 ibrida plug-in.