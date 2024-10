Leapmotor lancia ufficialmente le sue auto in Europa con uno spot di circa un minuto, che molto probabilmante vedremo presto anche in TV. La campagna di lancio si chiama "The Leap", "Il salto", e non menziona Stellantis o la Cina.

La campagna, però, è molto legata all'Italia, a riprova della provenienza di questo marchio cinese nell'obita di Stellantis. La colonna sonora è stata composta da italiani, Damiano Ferrari e Luca Lago (della toscana Gabesco Publishing), con la performance di Damien McFly, e le immagini sono state scattate da un altro connazionale, Massimiliano Sarotto, a Valencia e all’aeroporto di Teruel, in Spagna.

Si punta sulla tecnologia

Il filmato pubblicitario si sviluppa attorno al concetto "A leap forward" (un salto in avanti), in pratica si prende spunto dal nome "Leapmotor" per comunicare un salto metaforico verso una mobilità più tecnologica. Al centro della scena ci sono i modelli T03 e C10, che vengono presentati come "tecnologicamente avanzati", ma non si aggiunge altro, nemmeno il prezzo, che come sappiamo parte da 18.900 euro per la citycar e da 36.400 euro per la Leapmotor C10.

Si tratta di qualità tutte da verificare, noi intanto le abbiamo provato entrambe e di seguito potete vedere com'è andata.

Leapmotor T03, la nostra prova

Il primo modello ad arrivare sulle nostre strade è la Leapmotor T03, una citycar elettrica che sfida la Fiat Panda e promette, a fronte di un prezzo relativamente contenuto, tecnologia avanzata e dotazioni da auto di classe superiore (qui i prezzi e gli allestimenti).

Leapmotor C10, la nostra prova

La Leapmotor C10 è un SUV medio elettrico prodotto in Cina e venduto da Stellantis in Europa con prezzi e allestimenti che fanno concorrenza alla Tesla Model Y.

Le prossime uscite

Nel 2025 e 2026, lo ricordiamo, Stellantis porterà in Europa la Leapmotor C10 ibrida plug-in a trazione elettrica da quasi 200 km, ma anche la B10 e la C16.