Ha debuttato oggi a Milano la Leapmotor C10, SUV medio cinese commercializzato in Europa dalla Leapmotor International, una joint venture nata dalla collaborazione tra Stellantis (che ne controlla il 51%) e Leapmotor, giovane Casa automobilista cinese. Si tratta di un modello commercializzato da tempo nel mercato interno e pensato anche per il Vecchio Continente, dove le vendite apriranno nel corso di ottobre.

I prezzi della Leapmotor C10 partono da 36.400 euro per la versione entry level, con offerta lancio che taglia 2.000 euro, portando quindi il listino a 34.400 euro.

Leapmotor C10, gli allestimenti

Disponibile unicamente con un powertrain elettrico da 218 CV e 320 Nm di coppia e un pacco batterie 69,9 kWh, per un'autonomia dichiarata di 420 km. Non è prevista quindi, almeno all'inizio, la presenza del sistema con range extender.

Sono invece due gli allestimenti previsti per la Leapmotor C10:

Leapmotor C10 Style: di serie offre cerchi in lega da 18", luci full LED, climatizzatore automatico bi-zona, sensori di parcheggio posteriori, telecamera a 360°, strumentazione digitale da 10,25", monitor centrale da 14,6", sedili anteriori regolabili elettricamente e assistenti alla guida di Livello 2.

Leapmotor C10 Leapmotor C10, gli interni

Leapmotor C10 Design: aggiunge cerchi in lega da 20", fascia luminosa posteriore, vetri posteriori oscurati, volante riscaldato, sedili riscaldabili e ventilati, illuminazione interna.

Per quanto riguarda i punti vendita Leapmotor prevede di aprirne 350 in tutta Europa entro la fine del 2024, utilizzando la rete vendita di Stellantis, già presente in maniera capillare in numerosi mercati.

Leapmotor C10, i prezzi