Il debutto in Europa e sul mercato italiano di Leapmotor, il marchio cinese importato, venduto e presto prodotto da Stellantis nel Vecchio Continente, è segnato dal lancio di due auto elettriche come la T03 e la C10, ma presto queste saranno affiancate dalle prime ibride plug-in del tipo range extender.

A dircelo è la stessa Stellantis che durante la presentazione della gamma iniziale elettrica di Leapmotor ha confermato l'arrivo già nel 2025 e nel 2026 di due nuovi SUV range extender, identificati in inglese dalle sigle REEV o EREV (Range Extended Electric Vehicle o Extended Range Electric Vehicle).

Scopriamo assieme quali sono queste prossime novità range extender di Leapmotor che promettono tanti chilometri di autonomia elettrica e che potremo guidare nei prossimi due anni.

Leapmotor C10 REEV

Partiamo dal primo SUV ibrido plug-in range extender di Leapmotor International che sarà lanciato in Europa nel 2025, quella Leapmotor C10 che abbiamo appena provato in versione elettrica al 100%.

Leapmotor C10, la vista di tre quarti anteriore

Della Leapmotor C10 REEV non si conoscono ancora i dettagli tecnici per l'Europa, ma per descriverla possiamo partire dal modello già venduto in Cina. Le dimensioni restano uguali a quella della C10 elettrica, con misure di 4,73 x 1,90 x 1,68 metri, mentre quello che cambia è sotto il cofano anteriore e a livello di batteria.

La trazione sulle ruote posteriori è sempre affidata a un motore elettrico da 231 CV, ma alimentato da una batteria con capacità ridotta e ricaricabile, oltre che dalla classica presa di corrente domestica o colonnina pubblica, anche da un motore a benzina che funge solo da generatore di energia. Qui potete conoscere meglio il mondo delle auto range extender.

Leapmotor Leapmotor C10, la plancia Leapmotor Leapmotor C10, il bagagliaio

Il risultato è un SUV medio ibrido ricaricabile che nel ciclo di omologazione cinese CLTC (simile al vecchio NEDC e più "ottimista" del WLTP) tocca i 210 km di autonomia elettrica. In pratica è il doppio dell'autonomia media dichiarata dalle plug-in hybrid attualmente vendute in Europa. In Cina viene venduta a un prezzo base di circa 17.300 euro al cambio attuale.

Leapmotor Leapmotor C10, la vista di tre quarti posteriore

Leapmotor C10 REEV (Cina) Motore elettrico Posteriore, 231 CV, 320 Nm Motore a benzina Anteriore, 1.5 aspirato 95 CV Potenza massima del sistema ibrido 231 CV Trazione Posteriore Capacità batteria 28,4 kWh Autonomia elettrica (CLTC) 210 km Autonomia complessiva (CLTC) 1.190 km Velocità massima 170 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,68 secondi Dimensioni 4,73 x 1,90 x 1,68 metri Prezzo in Cina 135.800 yuan (circa 17.300 euro)

La video prova della Leapmotor C10 elettrica

Leapmotor B10 REEV

A fine 2025 Stellantis ha poi previsto di lanciare in Europa un nuovo C-SUV cinese, quella Leapmotor B10 che sarà svelata in anteprima mondiale al prossimo Salone di Parigi e che dal 2026 verrà offerta anche in versione plug-in hybrid range extender.

Leapmotor B10, il prototipo camuffato visto di tre quarti anteriore

Al momento si sa poco della Leapmotor B10, a parte la data indicativa di lancio e la sua appartenenza alla categoria dei SUV compatti di segmento C. Sarà un modello globale destinato a diversi mercati, tra cui quello interno cinese e quello europeo.

In base alle prime foto teaser del prototipo ricoperto da vistose decal, si può anticipare il fatto che la B10 avrà forme moderne e compatte con fari circolari nella fascia anteriore, sottili luci diurne sotto il cofano, maniglie a scomparsa e un lunotto non troppo inclinato. La lunghezza potrebbe stare attorno ai 4,5 metri, come una Volkswagen Tiguan.

Leapmotor B10, il prototipo camuffato visto di tre quarti posteriore

Il sistema ibrido plug-in range extender della Leapmotor B10 sfrutterà quindi un motore elettrico al posteriore più il noto 1.5 quattro cilindri a benzina, ma con un livello di potenza e una capacità di batteria ancora da scoprire.

Leapmotor C16 REEV

Il terzo modello Leapmotor che il gruppo Stellantis programma di presentare a fine 2026 in Europa è un SUV grande di segmento D che ancora non ha un nome, ma che potrebe essere la versione "europeizzata" della Leapmotor C16.

Leapmotor Leapmotor C16, la vista di tre quarti anteriore

Lunga 4,91 metri, larga 1,90 metri, alta 1,77 metri e con un passo di 2,82 metri, la Leapmotor C16 attualmente venduta in Cina si presenta con le proporzioni di un SUV quasi monovolume, con misure a livello di una BMW X5 o una Mercedes GLE, ma con 6 posti in tre file da due.

Lo stile è decisamente arrotondato, non troppo lontano da quello della C10, ma ancora più massiccio e con una grande terza luce laterale per la terza fila di sedili.

Leapmotor Leapmotor C16, la plancia Leapmotor Leapmotor C16, i sedili posteriori

Il powertrain ibrido plug-in della Leapmotor C16 venduta in Cina è identico a quello della C10 con 231 CV di motore elettrico posteriore, ma con un'autonomia elettrica di 200 km (ciclo CLTC). Sul mercato cinese ha un prezzo base equivalente a 19.800 euro.

Leapmotor Leapmotor C16, la vista di tre quarti posteriore