Annunciata qualche giorno fa e attesa al Salone di Parigi 2024 ecco la Peugeot E-408, la versione elettrica del crossover coupé francese. Disponibile inizialmente in un'unica configurazione, con un solo motore anterioe da 210 CV (157 kW) e 345 Nm di coppia massima, monta una batteria NMC da 58,2 kWh netti, per un'autonomia dichiarata fino a 453 km nel ciclo WLTP.

Powertrain che si affianca ai benzina attualmente disponibili: il 1.2 da 130 CV, la sua versione mild hybrid da 136 CV e i plug-in da 180 e 225 CV.

Peugeot E-408: lo stile

Basata sulla piattaforma E-EMP2 (Efficient Modular Platform) la Peugeot 408 elettrica mantiene le dimensioni della versione termica: 4,69 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza, 1,49 di altezza e passo di 2,79. Anche lo stile, filante e muscoloso, rimane pressoché inalterato. Cambia il disegno dei cerchi, da 19", che montando pneumatici specifici a bassa resistenza al rotolamento.

Grazie al passo generoso la batteria è collocata nella parte inferiore della vettura, tra i due assi, senza compromettere quindi lo spazio interno.

Peugeot E-408

Invariati gli interni, dove rimane il classico i-Cockpit Peugeot, con gli i-toggles sistemati sotto lo schermo centrale da 10", con navigazione connessa e mappa TomTom, route planner, assistente vocale, ChatGPT e connettività con Apple CarPlay e Android Auto.

La capacità del bagagliaio è di 471 litri, uguale a quella delle versioni plug-in, ma inferiore di 65 litri rispetto alle versioni benzina e mild hybrid. Se si abbattono gli schienali dei sedili posteriori, la capacità totale raggiunge i 1.545 litri.

Peugeot E-408, il powertrain

Per la gestione del powertrain sono disponibili tre differenti modalità di guida: Eco, Normal e Sport, in cui la potenza massima erogata dal sistema varia da 170 a 210 CV. Tre sono anche le intensità di rigenerazione in frenata, selezionabili tramite le palette dietro il volante.

Per quanto riguarda la ricarica, la Peugeot 408 elettrica è dotata di serie di un caricatore trifase da 11 kW, mentre in corrente continua accetta fino a 120 kW, per passare dal 20 all'80% della capacità in circa 30 minuti. Ciò consente di ottenere 100 km di autonomia in poco più di 10 minuti.

Peugeot E-408, interni

Peugeot E-408, i prezzi

Gli ordini della Peugeot E-408 apriranno già oggi, ma ancora non conosciamo i prezzi. Sappiamo che ci saranno solo due livelli di allestimento, Allure e GT, e che sarà possibile scegliere tra cinque colori di carrozzeria: Bianco Okenite, Blu Obsession, Grigio Selenium, Rosso Elisir e Nero Perla Nera.

In termini di dotazioni la Peugeot E-408 monta di serie una pompa di calore, vari sistemi di assistenza alla guida, pre-climatizzazione e via dicendo.