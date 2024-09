Raramente la versione d'accesso di un modello finisce per essere la più interessante della gamma. Ma nel caso della Peugeot 3008 di questo test, la variante (mild) Hybrid ha tutte le carte in regola per diventare la più apprezzata, combinando la carrozzeria da SUV coupé a un powertrain con elettrificazione leggera.

La variante più economica della gamma, infatti, ha interni ed esterni in comune con le altre versioni, ma un motore più alla portata di tutti e ideale anche per le grandi flotte.

Scopriamola, ricordando che se volete approfondirla anche in video trovate la prova della versione elettrica sul nostro canale YouTube.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Esterni

Cominciando dagli esterni, fuori la Peugeot 3008 ibrida è praticamente identica all'elettrica che già conosciamo, dunque con silhouette da fastback, tetto piuttosto basso e sbalzi ridotti.

Costruita sempre sulla piattaforma STLA Medium, che sostituisce la precedente EMP2, è lunga 4,54 metri, larga 1,89 metri e alta 1,64 metri. Tra i suoi tratti distintivi ovviamente non mancano i gruppi ottici anteriori e posteriori con i tipici "graffi", insieme ai grandi cerchi in lega da 19 o 20 pollici, alla griglia attiva e al doppio spoiler posteriore.

Peugeot 3008 Hybrid, vista frontale Peugeot 3008, faros LED Peugeot 3008, dettaglio cerchi in lega

Interni

Protagonista indiscusso degli interni è invece il nuovo i-Cockpit, che ora si chiama Peugeot Panoramic i-Cockpit ed è composto da uno schermo HD curvo da 21 pollici, che incorpora insieme la strumentazione e quello che, un tempo, sarebbe stato lo schermo centrale dell'infotainment.

Il risultato è un ambiente moderno e davvero accattivante, accompagnato da un piccolo volante, appiattito nella parte superiore e inferiore e con nuovi pulsanti tattili. A livello tecnologico, infine, il software dell'infotainment è aggiornabile Over-The-Air e compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e abbinato a un nuovo assistente vocale con ChatGPT.

Peugeot 3008, i-Cockpit panoramico Peugeot 3008 Hybrid, consola centrale Peugeot 3008 Hybrid, i-toggles

Lo spazio? Si colloca a metà del segmento, davanti si sta molto comodi così come dietro, a patto di non essere troppo alti o di viaggiare dietro a una persona molto alta.

Per quanto riguarda il bagagliaio infine, la capacità varia tra 520 litri e 588 litri, una buona cifra che cambia a seconda si sfrutti o meno il doppio fondo. Se poi si abbattono gli schienali dei sedili posteriori, il totale sale a 1.480 litri.

Guida

Come abbiamo già accennato, il motore di questa prova è l'ibrido, che si basa sul motore turbo a tre cilindri 1.2 PureTech da 136 CV, ora con catena di distribuzione e non più cinghia a bagno d'olio, abbinato al cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a sei rapporti.

Questa trasmissione è un elemento chiave, in quanto ospita il motore elettrico da 21 kW, alimentato da una rete a 48 V, e l'unità di controllo del sistema ibrido. In totale i valori di potenza e coppia si attestano a 136 CV e 230 Nm, cifre che consentono alla 3008 di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 201 km/h.

Peugeot 3008 Hybrid, vista di tre quarti posteriore

Durante il nostro test, il consumo si è attestato intorno ai 6 litri per 100 km, con punte di 7,5-8 quando abbiamo accelerato un po' di più, ma quali sono state le sensazioni generali?

La Peugeot 3008 ibrida si guida bene, con prestazioni molto simili, in termini di efficienza elettrica, a quelle di un full hybrid, anche se con un miglior piacere di guida offerto dal cambio e-DCS6 rispetto a un più tradizionale CVT.

Peugeot 3008 Hybrid su strada

Anche la risposta del motore e la stabilità dell'auto, che dispone di tre diversi programmi di guida, sono stati ugualmente convincenti, con questo nuovo crossover che ha dimostrato di saper essere un modello agile che trasmette equilibrio, con un cambio che fa il suo lavoro alla perfezione e uno sterzo e un assetto piuttosto validi.

A richiedere solo un po' di adattamento in più è stato il feeling dato dai freni, particolare a causa della rigenerazione del sistema elettrico.

Peugeot E-3008, la versione elettrica della gamma

Prezzi

La nuova Peugeot 3008 mild hybrid ha un prezzo di partenza di 38.700 euro in allestimento Allure, che di serie prevede luci full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 19 pollici, doppio monitor da 10", compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless, telecamera posteriore a 180°, sensori di parcheggio posteriori, sistema keyless, climatizzatore automatico bizona, cruise control, frenata automaticad'emergenza, riconoscimento segnaletica stradale.

Al di sopra, poi, si posiziona l'allestimento GT, che ha un prezzo di partenza di 43.200 euro e che aggiunge i fari Peugeot Pixel LED con abbaglianti automatici, il Peugeot Panoramic i-Cockpit con display curvo da 21 pollici, l'illuminazione ambientale, il caricatore wireless per lo smartphone, il Virtual i-Toggles, il Drive Assist con cruise control adattivo, i sensori di parcheggio anteriori, il portellone ad azionamento elettrico e il volante riscaldabile.