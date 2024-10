La Tesla Model Y è l'auto più venduta del costruttore americano di vetture elettriche e da oggi offre anche ai clienti europei la possibilità di avere i 7 posti a bordo anziché i classici 5 posti.

Si tratta di una novità non da poco che aggiunge una terza fila di sedili a scomparsa rivolti classicamente in avanti e ripiegabili nel fondo del piano di carico del bagagliaio.

L'opzione dei 7 posti è riservata alla Tesla Model Y Long Range a trazione integrale e ha un costo di 2.500 euro da aggiungere ai 51.990 euro della vettura base. Chi vuole una Tesla Model Y a 7 posti deve quindi spendere come minimo 54.490 euro.

Com'è fatta la terza fila di sedili

Tornando sul dettaglio più importante della Tesla Model Y a 7 posti, che debutta al Salone di Parigi 2024, scopriamo che i due sedili aggiuntivi della terza fila sono accessibili dalle portiere posteriori grazie alla possibilità di far scorrere in avanti e ripiegare gli schienali esterni della seconda fila di sedili.

Tesla Model Y 7 posti, il dettaglio della terza fila di sedili

Basta infatti premere uno dei pulsanti di accesso sui sedili della seconda fila per vederli muoversi in avanti e lasciare spazio per l'ingresso e l'uscita nella terza fila. Chi siede in questa terza e inedita fila di sedili ha la testa sotto il lunotto posteriore e dispone di due prese USB-C per la ricarica di smartphone e tablet.

Capacità di carico leggermente ridotta

Con la configurazione a sette posti la Tesla Model Y ha una capacità di carico di 363 litri dietro la terza fila di sedili, sensibilmente ridotta rispetto agli 854 litri che la versione a cinque posti garantisce dietro la seconda fila di sedili.

Tesla Tesla Model Y 7 posti, la configurazione interna

Abbattendo però terza e seconda fila di sedili la nuova Tesla a 7 posti offre un volume di carico massimo di 2.040 litri, non troppo lontano quindi dai 2.158 litri della 5 posti. Resta invece invariato il vano di carico anteriore "frunk" da 117 litri.

Capacità di carico Model Y 5 posti Model Y 7 posti Cofano anteriore 117 l 117 l Dietro l'ultima fila di sedili 854 l 363 l Massimo con tutti i passeggeri 971 l 480 l Tutti i sedili abbattuti 2.041 l 1.923 l Dietro la seconda fila di sedili, terza fila abbattuta - 753 l Massimo con 2 passeggeri 2.158 l 2.040 l

Le prime Model Y a 7 posti in consegna entro fine anno

Ricordiamo che la Tesla Model Y Long Range a trazione integrale dispone di due motori elettrici da 514 CV di potenza di picco e 493 Nm di coppia, quattro ruote motrici e una batteria NMC da 77 kW che garantisce un'autonomia di 533 km nel ciclo di omologazione WLTP.

Tesla Model Y, la vista di tre quarti anteriore

La velocità massima è di 217 km/h e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è pari a 5,0 secondi.

Le prime consegne di Model Y Long Range a trazione integrale a 7 posti ai clienti europei sono previste entro la fine del 2024.