All'evento WeRobot di Los Angeles Tesla ha svelato a sorpresa un nuovo genere di veicolo che si chiama il Robovan.

Si tratta di un autobus dall'aspetto bizzarro a forma di aspirapolvere, che Tesla sostiene sarà in grado di guidare autonomamente. L'evento era apparentemente dedicato alla presentazione del Cybercab, un taxi autonomo che Tesla ha pubblicizzato per anni. Il Robovan, invece, è stato un'aggiunta a sorpresa dell'ultimo minuto.

"Cosa succede se avete bisogno di un veicolo più grande di una Model Y?", ha detto il CEO di Tesla Elon Musk mentre il Robovan faceva il suo ingresso a sorpresa. Ha detto che può trasportare fino a 20 persone - una squadra sportiva, per esempio - o trasportare merci.

La presentazione non ha fornito dettagli concreti sulle capacità del veicolo, sul prezzo o sulla data di uscita. Quindi molte cose importanti sono ancora un mistero. Quello che sappiamo è che il veicolo, simile a una capsula, ha porte scorrevoli in vetro, un interno luminoso e file di sedili in stile carrozza che si fronteggiano.

Le ruote del Robovan sono infilate all'interno, dando l'impressione di galleggiare a pochi centimetri da terra. Come il Cybercab, non sembra avere un volante.

"Una delle cose che vogliamo fare, e lo avete visto con il Cybertruck, è cambiare l'aspetto delle strade", ha detto Musk del Robovan. "Il futuro dovrebbe assomigliare al futuro".

"Lo realizzeremo e avrà questo aspetto", ha detto.

Nei rendering pubblicati online, Tesla ha immaginato il Robovan come uno scuolabus, un furgone per le riparazioni e un camioncino per la ristorazione.

L'idea di un furgone a guida autonoma non è nuova. Cruise, la società di General Motors che si occupa di taxi senza conducente, aveva in programma la realizzazione di un veicolo simile, chiamato Origin. Il progetto è stato abbandonato a causa di quella che è stata definita l'incertezza normativa sul suo design. Zoox, l'azienda di veicoli autonomi di proprietà di Amazon, sta concentrando i suoi sforzi su una capsula elettrica bidirezionale.

È importante notare che questa Tesla non ha esattamente il miglior curriculum in termini di realizzazione dei nuovi veicoli annunciati. Piuttosto, ha la reputazione di pubblicizzare veicoli e tecnologie che non arrivano mai o che arrivano molto più tardi del previsto. La casa automobilistica ha presentato la supercar Roadster in modo altrettanto sorprendente durante l'evento di presentazione del camion Semi nel 2017. La Roadster non è ancora in produzione, quattro anni dopo che Tesla ne aveva annunciato il lancio.

Senza contare che la realizzazione di veicoli a guida autonoma è tecnicamente impegnativa e costosa. Tesla lavora da anni sull'autonomia e ha sempre mancato gli ambiziosi obiettivi di Musk per quanto riguarda l'arrivo delle Tesla a guida autonoma. Nel frattempo, sia Waymo di Google che Cruise di General Motors sono riusciti a distribuire taxi senza conducente sulle strade degli Stati Uniti.

Musk ha detto che il Cybercab, un veicolo più piccolo e a due posti, sarà lanciato prima del 2027 con un prezzo "inferiore a 30.000 dollari" . Non ha fornito una data o un prezzo per il Robovan.

