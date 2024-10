L'evoluzione dell'auto elettrica cinese non conosce rallentamenti e a darne conferma arriva la Xpeng P7+ presentata al Salone di Parigi 2024. La nuova berlina di lusso a batteria andrà infatti a sostituire la P7 già venduta in alcuni Paesi europei e lo farà con l'ambizioso obiettivo di essere il "primo veicolo al mondo definito dall'Intelligenza Artificiale".

Questo significa che la P7+ utilizzerà ausili alla guida e funzionalità avanzate che promettono di rendere la guida più sicura, intelligente, sostenibile e piacevole, ma anche sistemi in grado di imparare le preferenze di guidatore e passeggeri e nuovi livelli di guida automatizzata.

Con questa berlina elettrica di alto livello tecnologico Xpeng intende espandersi ulteriormente in Europa, anche se non è dato ancora sapere quali saranno i nuovi mercati di sbocco del marchio cinese. Al momento Xpeng vende tre modelli in Norvegia, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Francia, Islanda, Spagna e Portogallo.

Xpeng P7+, gli esterni

Lo stile della nuova Xpeng P7+ risulta ancora più filante e aerodinamico rispetto alla già nota Xpeng P7, con forme da berlina fastback e misure ancora maggiori che raggiungono i 5,05 metri contro i 4,88 metri della P7.

Xpeng Xpeng P7+, la vista di tre quarti anteriore

Nuovo è il trattamento del frontale con gruppi ottici sdoppiati e una firma luminosa composta di sottili linee orizzontali, così come la coda dove spicca un generoso alettone integrato alla base del lunotto e distinto dal reso della coda.

Xpeng Xpeng P7+, il dettaglio della coda

I cerchi in lega fino a 20 pollici di diametro, la maniglie a scomparsa e le tante telecamere e sensori inglobati nella carrozzeria completano un quadro piuttosto futuribile.

Xpeng P7+, le dimensioni

La lunghezza della nuova Xpeng è pari a 5,05 metri (praticamente come una BMW Serie 5), con una larghezza di 1,93 metri, un'altezza di 1,51 metri e un passo di ben 3 metri.

Xpeng Xpeng P7+, la vista laterale

Questo si traduce in una cinque porte con un grande portellone posteriore che offre accesso a un vano bagagli da ben 725 litri di capacità.

Xpeng P7+, gli interni e la tecnologia

L'abitacolo della Xpeng P7+ viene definito spazioso come quello di un SUV, pur mantenendo le forme di una berlina, votato al comfort per cinque persone e con un'ampia superficie vetrata per ottimizzare la luminosità interna.

Xpeng Xpeng P7+, gli interni

Di serie ci sono i sedili in pelle Nappa con riscaldamento, ventilazione e massaggio, oltre all'imbottitura in memory foam e alla regolazione elettrica. L'impianto audio a 20 altoparlanti con funzione surround ha anche il sistema di riduzione del rumore.

I sistemi di guida automatizzata di livello 2++ (guida automatizzata parziale) fanno parte di una suite di ADAS avanzati che si aggiornano costantemente online (OTA - Over The Air) unita alla XPENG AI Hawkeye Visual Solution alimentata da grandi modelli di Intelligenza Artificiale end-to-end.

Xpeng P7+ con XPENG AI Hawkeye Visual Solution

Questo sistema è dotato di due telecamere da 8M, radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni, che offrono funzioni di guida intelligente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Xpeng P7+, i motori e la meccanica

La nuova berlina fastback elettrica cinese ha due opzioni con singolo motore elettrico e trazione posteriore, la 2WD Lev1 da 245 CV (180 kW) e la 2WD Lev2 da 320 CV (235 kW).

La Lev1 ha una batteria litio ferro fosfato da 60,7 kWh e un'autonomia omologata CLTC di 602 km e la Lev2 un accumulatore da 76,3 kWh e 710 km CLTC. Per entrambe la velocità massima è di 200 km/h.

Xpeng Xpeng P7+, la vista posteriore

L'architettura elettrica di bordo a 800 volt garantisce un consumo molto basso nell'ordine degli 11.6 kWh/100 km (ciclo CLTC).

Le sospensioni indipendenti prevedono una doppia sospensione a quadrilatero davanti e un multilink a cinque bracci dietro.

Xpeng P7+, i prezzi e gli allestimenti

Al momento non sono stati ufficializzati i listini della Xpeng P7+, ma sapendo che l'attuale P7 viene venduta in Francia e in Germania a un prezzo base di circa 50.000 euro è facile immaginare come la P7+ possa partire almeno dai 55/60.000 euro.