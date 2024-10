L'ascesa delle case auto cinesi in Europa continua senza sosta e uno degli ultimi brand in ordine di tempo ad approdare nei Paesi del Vecchio Continente è Xpeng che, pur essendo già presente in Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Svezia, si sta avviando a iniziare le commercializzazioni dei propri modelli anche nei mercati del Sud Europa, come la Spagna e l'Italia.

In vista del suo arrivo pure qui da noi ne raccontiamo la storia, dove si trovano i suoi centri di produzione e le tecnologie presenti sugli attuali modelli. Sapevate, per esempio, che ha più di 15.000 dipendenti in tutto il mondo?

Chi è Xpeng

Come si può facilmente intuire, Xpeng è un'azienda molto giovane. È stata fondata nel 2014 a Guangzhou (Cina) da un gruppo di imprenditori il cui obiettivo era, ed è tuttora, quello di "trasformare la mobilità attraverso la tecnologia".

Oggi l'azienda ha ancora sede nella stessa città, ma la sua portata è diventata globale, grazie all'apertura di sedi e uffici principali situati a Pechino, Shanghai e Amsterdam e centri di ricerca e sviluppo nella Silicon Valley e a San Diego (USA), oltre a un centro di competenza a Monaco di Baviera.

Le sue auto vengono attualmente prodotte in tre stabilimenti, situati in Cina, a Guangzhou, a Zhaoqing e a Wuhan. Come curiosità, le azioni della società sono quotate alla Borsa di New York e anche alla Borsa di Hong Kong.

Quali tecnologie hanno le auto Xpeng

Secondo la stessa Xpeng, l'azienda è attualmente "leader e pioniera nell'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) alla mobilità", avendo creato il primo sistema operativo automobilistico integrato nell'AI (si chiama AI Tianji System XOS 5.1.0), ovvero il primo sistema completo di guida intelligente AI (XNet, XPlanner e XBrain).

Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale mosso dal primo chip a 40 core al mondo progettato per auto, robot e veicoli volanti definiti dall'AI (Xpeng Turing).

Ma non solo. Xpeng ha inoltre sviluppato internamente sistemi avanzati di assistenza alla guida (XPILOT), sistemi operativi intelligenti e soluzioni software basate sull'AI.

Essendo impegnata sul fronte dell'ambiente e della responsabilità sociale, l'azienda cinese ha poi istituito il progetto X-SEG (Smart, Efficient and Green) per lavorare nelle sue fabbriche in modo sostenibile, dalla gestione della catena di approvvigionamento alla produzione ecologica, fino al collaudo dei prodotti e alla movimentazione dei materiali.

Quali auto produce Xpeng

Le informazioni riguardo l'arrivo in Italia e la possibile nuova rete di vendita delle auto Xpeng non sono ancora state comunicate dall'azienda.

In base a quanto riportato dai nostri colleghi di Motor1.com Spagna, però, nel Paese guidato da Madrid, la rete di concessionari sarà inizialmente composta da 10 sedi, situate nella Capitale, a Barcellona, a Malaga, ad Alicante, a Siviglia, a Saragozza, a Palma di Maiorca, a Bilbao, a Cadice e a La Coruña.

La gamma 100% elettrica in vendita nel Paese sarà composta inizialmente da due SUV, la G6 coupé e la G9, e dalla berlina sportiva P7. I prezzi partiranno da 44.990 euro sul mercato europeo per la G6.

Xpeng G6

Il primo modello si chiama G6 ed è un SUV sportivo lungo 4,75 metri che rientra quindi nel segmento D. Oltre a un abitacolo spazioso e a un ampio bagagliaio da 571 litri, è dotato di serie del tetto panoramico, della strumentazione digitale da 10,2 pollici, del display centrale da 15 pollici e di un impianto audio XOpera con 18 altoparlanti.

Sul mercato spagnolo è già disponibile in tre versioni. La prima è la RWD Standard Range da 44.990 euro (sul mercato europeo, lo ricordiamo: in Italia potrebbe subire un lieve rialzo a causa dell'IVA), dotata di un powertrain con un singolo motore da 255 CV, la trazione posteriore e un'autonomia di 435 km nel ciclo WLTP, con potenza di ricarica massima in corrente continua di 215 kW.

La seconda è la variante RWD Long Range da 49.990 euro, con un powertrain sempre a singolo motore ma da 280 CV, trazione ancora posteriore e autonomia di 570 km, con potenza di ricarica in corrente continua di 280 kW (dal 10 all'80% in soli 20 minuti).

La terza, infine, è la variante AWD Performance da 56.500 euro, con un powertrain bimotore da 470 CV e 600 Nm, trazione integrale e un'autonomia ufficiale di 550 km. Come la Long Range, ha una potenza di ricarica massima in corrente continua di 280 kW.

Xpeng G6 2024

Xpeng G9

Per chi desidera un SUV ancora più grande e adatto alla famiglia, il secondo modello si chiama G9 ed è lungo 4,89 metri. Tra le sue principali caratteristiche ci sono degli interni più lussuosi della G6 con tre schermi: strumentazione da 10 pollici e due display da 15 pollici per il sistema centrale e per il passeggero anteriore, tutti dotati di connettività 4G e un sistema audio XOpera con 22 altoparlanti.

Le versioni sono le stesse della G6. Si parte dunque con la RWD Standard Range, in questo caso da 58.970 euro, e la RWD Long Range, da 62.990 euro, che però su questa auto erogano 313 CV e 430 Nm di coppia, per un'autonomia di 460 km e potenza di ricarica massima di 260 kW nel primo caso e 570 km e potenza di ricarica massima di 300 kW nel secondo.

Xpeng G9 2024

In cima alla gamma, poi, trova sempre posto la versione AWD Performance, da 72.550 euro, con sospensioni pneumatiche di serie, 551 CV e 717 Nm e un'autonomia nel ciclo combinato WLTP è di 520 km, supportata da una potenza di ricarica massima in corrente continua di 300 kW.

Xpeng G9 2024, interno

Xpeng P7

La vera protagonista della gamma è infine la P7, una grande berlina da 4,89 metri con un coefficiente aerodinamico di appena 0,24 grazie alla sua silhouette accuratamente realizzata, con un abitacolo molto luminoso, tetto panoramico e due grandi schermi per il sistema di infotainment, da 10,2 pollici e da 15 pollici.

Le tre versioni per lei sono la RWD Long Range, da 51.990 euro, la AWD Performance da 59.990 euro, e la Wing Edition, da 69.950 euro.

Xpeng P7 2024

La versione d'accesso ha 276 CV e un'autonomia WLTP di 576 km. Le varianti Performance e Wing Edition, invece, erogano rispettivamente 473 CV e 757 Nm di potenza e coppia. L'intera gamma offre una potenza di ricarica massima di 175 kW, che consente alle batterie di passare dal 10 all'80% in 29 minuti.

Xpeng P7 2024, interno

Tutta la ricerca e lo sviluppo dietro le auto Xpeng

Le fabbriche di Xpeng impiegano processi di produzione end-to-end all'avanguardia, con la tecnologia Gigacast, ovvero la robotica avanzata e l'uso di veicoli di trasporto autonomi. La capacità produttiva combinata raggiunge le 600.000 auto all'anno.

In particolare, lo stabilimento di Guangzhou dispone non solo di aree per il trattamento dei rifiuti, ma anche di piste di prova e centri di controllo qualità, nonché di capannoni per la produzione di batterie, motori elettrici e altri componenti.

Nel complesso, il futuro di Xpeng si prospetta roseo, con 400.000 veicoli consegnati tra il 2019 e il 2023 e una crescita costante: nel 2023 le vendite sono aumentate del 170% e il fatturato del 154% rispetto ai dati del 2022.

*tutti i prezzi menzionati nell'articolo fanno riferimento al mercato europeo generico. In Italia potrebbero essere leggermente superiori a causa dell'IVA.