Anche se siamo ancora a inizio agosto ecco arrivare la lista delle auto che si contenderanno il Car of the Year 2025, premio dedicato alle auto già in vendita o che saranno commercializzate in almeno 5 paesi europei entro fine anno.

Le candidate sono 41, provenienti da 29 differenti brand, con le cinesi sempre più numerose. Il programma prevede per i 15 novembre la finalizzazione della lista di tutte le candidate, mentre il 22 novembre ci sarà il primo round di votazioni che porterà alla lista delle 7 finaliste. A votare saranno 59 giurati provenienti da 22 paesi europei. Vediamo ora tutte le auto che si contenderanno il titolo di Car of the Year 2025, per succedere alla Renault Scenic E-Tech, Car of the Year 2024.

Car of the Year 2025, le auto candidate

Una lista eterogenea che comprende numerosi SUV, affiancati da citycar, station wagon, berline e sportive, con 25 auto elettriche, tra modelli disponibili unicamente a batteria o anche con classiche motorizzazioni termiche.

Fiat Grande Panda Alfa Romeo Junior

Le auto italiane presenti nella lista sono quattro: Alfa Romeo Junior, Fiat Grande Panda, Maserati GranTurismo e Maserati Grecale. Tutti modelli disponibili sia con motorizzazioni termiche - elettrificate per Junior e Grande Panda - sia con powertrain 100% elettrici.

La Casa con il maggior numero di candidate è Renault con 3 modelli: 5, Rafale e Symbioz. Presenti anche brand cinesi come BYD, MG (britannica ma di proprietà di Saic), e Xpeng mentre i modelli prodotti nella Repubblica Popolare sono 7.

Secondo voi quali saranno le7 finaliste? E chi vincerà il titolo di Car of the Year 2025?