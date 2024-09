Nella nuova tornata di risultati dei crash test Euro NCAP datati settembre 2024 spiccano le 5 stelle ottenute da Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, Subaru Crosstrek e Xpeng G6.

Sotto al massimo dei voti nella valutazione di sicurezza ci sono solamente le Renault Symbioz e Captur che arrivano a 4 stelle e la Jeep Avenger che si accontenta di 3 stelle. Ma vediamo come sono state ottenuti questi punteggi, seguendo un rigoroso ordine alfabetico

Audi Q6 e-tron - 5 stelle

L'Audi Q6 e-tron ottiene un giudizio lusinghiero dalle prove e dalle valutazioni dell'Euro NCAP raggiungendo le 5 stelle con ottime percentuali di sicurezza in tutti gli aspetti testati. Il 91% di sicurezza nella protezione occupanti adulti è tra le migliori del rating 2024, mentre il 92% nella protezioni bambini rappresenta un nuovo record.

Euro NCAP Audi Q6 e-tron (2024), i test Euro NCAP

Soddisfacente è poi l'81% di protezione per gli utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti e anche l'80% attribuito ad assistenti alla guida e alla sicurezza del SUV elettrico è quasi al top.

Ford Explorer - 5 stelle

Anche la Ford Explorer si porta a casa le 5 stelle con un ottimo 89% attribuito alla protezione occupanti adulti. Bene anche l'86% della protezione bambini.

Euro NCAP Ford Explorer (2024), i test Euro NCAP

Elevata è anche le percentuale dell'81% assegnata alla protezione pedoni e ciclisti, mentre il 72% dato agli ADAS indica un funzionamento adeguato.

Jeep Avenger - 3 stelle

Il risultato più basso di questa sessione di test è quello della Jeep Avenger che arriva solamente a 3 stelle. Il perché di questo punteggio non sta tanto nel livello di protezione occupanti adulti che riceve un buon 79%, ma più che altro dal 70% della protezione bambini dovuto in particolare all'urto laterale.

Euro NCAP Jeep Avenger (2024), i test Euro NCAP

Non troppo alte sono poi le quote di protezione utenti vulnerabili, al 59% per via anche di una ridotta efficacia della frenata d'emergenza, così come i sistemi di assistenza che arrivano appena al 53%. In questo caso il basso voto è da attribuire soprattutto al volume troppo basso del sistema di allerta collisione frontale.

Renault Captur - 4 stelle

A 4 stelle arriva la Renault Captur che arriva al 76% nella protezione occupanti adulti (complici i traumi rilevati a livello del petto del manichino alla guida) e all'80% nella protezione bambini.

Euro NCAP Renault Captur (2024), i test Euro NCAP

Il 76% ottenuto nella protezione pedoni e ciclisti e dovuto in particolare alla forma della carrozzeria alla base dei montanti del parabrezza. I "safty assist" arrivano al 69%.

Renault Symbioz - 4 stelle

La Renault Symbioz è l'elettrica basata sulla stessa piattaforma della Captur e come questa ottiene le 4 stelle avendo però raggiunto un più basso punteggio del 73% nella protezione adulti.

Euro NCAP Renault Symbioz (2024), i test Euro NCAP

Uguali alla Captur sono invece le percentuali di protezione bambini, utenti vulnerabili e la funzionalità degli ADAS.

Subaru Crosstrek/Impreza - 5 stelle

La Subaru Crosstrek ha ottenuto 5 stelle, valide anche per il modello originario Subaru Impreza. Buono l'83% della protezione adulti, così come il 90% per i bambini.

Euro NCAP Subaru Crosstrek (2024), i test Euro NCAP

Addirittura sopra la media è l'85% di protezione per pedoni e ciclisti, con il 72% di valutazione degli ADAS che risulta comunque buono.

Xpeng G6 - 5 stelle

Anche il crossover elettrico cinese Xpeng G6 si guadagna le 5 stelle, ottenendo percentuali di sicurezza abbastanza alte in tutti gli aspetti presi in considerazione, a partire dall'88% della protezione occupanti adulti.

Euro NCAP Xpeng G6 (2024), i test Euro NCAP

La Xpeng registra poi un buon 85% nella protezione bambini, l'81% nella protezione utenti vulnerabili e il 75% negli ADAS.

Il commento del Segretario Generale di Euro NCAP

Nel presentare i risultati degli ultimi test il Segretario Generale di Euro NCAP, Michiel van Ratingen, ha detto riguardo al punteggio della Jeep Avenger:

"Questi risultati dei test dimostrano una chiara mancanza di ambizione per un produttore che ha dimostrato molta innovazione nel design delle sue auto e per un marchio che si rivolge direttamente al segmento delle famiglie.

Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP