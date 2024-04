La nuova serie di crash test messi in campo da Euro NCAP, l'ente europeo per la sicurezza delle auto, vede protagoniste due novità giapponesi e una cinese, tutte in grado di ottenere le 5 stelle, ovvero il massimo dei voti.

Le tre auto di cui Euro NCAP ha appena pubblicato i risultati sono Honda CR-V, NIO EL6 e Toyota C-HR che hanno dimostrato di saper soddisfare i requisiti richiesti per evitare o mitigare i danni da impatto, compresi quelli per gli utenti vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti.

Nello specifico la Honda CR-V ha ottenuto 4 stelle nella sua versione di base, ma ha raggiunto le 5 stelle se equipaggiata con il pacchetto Honda Sensing 360 opzionale. Ma vediamo le singole valutazioni.

Honda CR-V

La nuova Honda CR-V è il SUV di quinta generazione che ha debuttato in Europa nel 2023 con motore full hybrid e ibrido plug-in ottiene le 4 stelle nell'allestimento standard. Buona la percentuale di sicurezza per gli occupanti adulti all'85%, livello molto vicino all'86% della protezione bambini registrata durante i crash test.

Fotogallery: Honda CR-V (2024), i test Euro NCAP

11 Foto

Per quanto riguarda gli utenti vulnerabili della strada il punteggio di sicurezza è del 76%, con qualche incertezza nella frenata automatica d'emergenza di fronte ai pedoni, mentre i sistemi di sicurezza ottengono un 67%. Dotata del pacchetto opzionale Honda Sensing 360, la stessa Honda CR-V arriva a 5 stelle, ottenendo negli due ultimi test rispettivamente l'80% e il 79%.

NIO EL6

La NIO EL6 è il SUV elettrico di seconda generazione della Casa cinese famosa anche per il "battery swap", ovvero la possibilità di sostituire rapidamente e in maniera automatizzata la batteria scarica con una carica. Le 5 stelle della NIO EL6 partono dall'ottimo dato del 93% di sicurezza nella protezione adulti, ma anche dall'85% della protezione bambini.

Fotogallery: NIO EL6 (2024), i test Euro NCAP

10 Foto

Nella protezione di pedoni e ciclisti la percentuale registrata è del 78%. La valutazione dei sistemi di sicurezza della nuova NIO arriva invece al 76%.

Toyota C-HR

La seconda serie della Toyota C-HR, anche lei disponibile sia in versione full-hybrid che ibrida plug-in, riesce a raggiungere le 5 stelle Euro NCAP, proprio come la prima generazione del SUV compatto giapponese.

Fotogallery: Toyota C-HR (2024), i test Euro NCAP

12 Foto

Nella protezione occupanti adulti riceve una valutazione dell'85%, salendo all'86% nella protezione bambini. L'86% raggiunto invece nella protezione di pedoni e adulti rappresenta il miglior risultato secondo i nuovi parametri in vigore dal 2023, a pari merito con la BMW Serie 5. Per i sistemi di sicurezza la Toyota arriva al 79%.

Nel commentare i risultati degli ultimi test, il segretario generale Euro NCAP Michiel van Ratingen dice:

"Non sorprende che queste tre auto sofisticate stiano centrando l'obiettivo, anche se con un pacchetto di sicurezza opzionale nel caso del CR-V. È gratificante vedere l'impiego di soluzioni di rilevamento avanzate, come il lidar, che consentono di evitare sempre meglio gli incidenti, ma è necessario concentrarsi maggiormente sulla sicurezza degli altri utenti della strada. Purtroppo gli incidenti non possono essere sempre evitati e un'elevata resistenza agli urti rimane una colonna portante fondamentale.

Michiel van Ratingen, segretario generale Euro NCAP