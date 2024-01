Nel rapporto "Year in Numbers", Euro NCAP (l'ente europeo indipendente che valuta la sicurezza delle nuove auto) presenta tutti i dati del 2023.

Nel corso dell'anno sono stati svolti 18 crash test, con la maggior parte dei modelli (oltre l'80%) che ha ottenuto la massima valutazione di cinque stelle, mentre nessun veicolo ha ricevuto meno di quattro stelle. Il rapporto di Euro NCAP, però, è ancora più approfondito.

La situazione

Infatti, nel 2023 sono emersi cambiamenti significativi nei test di sicurezza effettuati da Euro NCAP, che includono revisioni dei protocolli e l'aggiunta della categoria camion e altri veicoli pesanti (HGV). Come si diceva, complessivamente sono stati effettuati 18 test di sicurezza, di cui 17 hanno riguardato nuovi modelli di auto.

I risultati complessivi sono stati decisamente positivi secondo i nuovi criteri: 14 auto hanno ottenuto 5 stelle (82%), tre hanno ottenuto 4 stelle (21%) e nessun veicolo ha ricevuto una valutazione inferiore.

Kia EV9 impegnata nei test Euro NCAP

I modelli sono stati valutati con l'uso dei nuovi protocolli, che analizzano situazioni diverse dal passato, come la capacità di evitare collisioni, la protezione in caso di incidente e la sicurezza post-incidente.

I nuovi scenari

Tra i nuovi scenari considerati vi sono gli incidenti che coinvolgono auto e moto, come il "dooring", situazione in cui un occupante apre accidentalmente la portiera.

Euro NCAP ha esteso le valutazioni includendo test in cui l'auto cade in acqua (un'eventualità sempre più probabile anche a causa dei cambiamenti climatici) e il rilevamento della presenza di bambini a bordo e ha migliorato l'app Euro Rescue per il primo soccorso, garantendo una maggiore sicurezza post-incidente.

Michiel van Ratingen, Segretario generale di Euro NCAP, ha commentato così: