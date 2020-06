Come funziona Euro Rescue, l’app di Euro NCAP per il primo soccorso

Dalla collaborazione di Euro NCAP con l’industria automobilistica e le organizzazioni di primo soccorso, nasce Euro Rescue, un’app per smartphone dedicata alla sicurezza in caso di sinistro.

L’obiettivo è ridurre il più possibile i rischi legati agli interventi di soccorso, possibile grazie ai fogli di salvataggio delle automobili (o Rescue Sheets) contenuti nell’applicazione, resi disponibili in digitale e facilmente consultabili dai soccorritori.

Cos’è Euro Rescue

Euro Rescue è un’applicazione gratuita per smartphone Android e iOS realizzata da Euro NCAP. Si tratta di uno strumento che mette a disposizione dei soccorritori le giuste informazioni per agire in sicurezza in caso di sinistro.

È noto quanto sia determinante avere a portata di mano dati quali la posizione di componenti pericolosi (il serbatoio del carburante, le batterie, come pure cavi elettrici, airbag, pretensionatori, e simili), componenti che potrebbero rappresentare un rischio sia per gli occupanti del veicolo incidentato, che per gli stessi soccorritori.

Così Euro NCAP, col supporto delle case automobilistiche e dell’Associazione Internazionale dei Vigili del Fuoco e del Salvataggio, ha raccolto queste informazioni, contenute nei rispettivi fogli di salvataggio delle diverse auto, rendendole disponibili in digitale nell’app Euro Rescue.

Come funziona Euro Rescue

Euro Rescue consente ai soccorritori di accedere ai fogli di salvataggio dei veicoli direttamente dall’app in due modi: è possibile scannerizzare il codice QR relativo, laddove presente, o cercare manualmente il modello dell'automobile all’interno del catalogo.

Per risultare ancor più fruibile, l’applicazione funziona anche in assenza di una connessione a internet. Basta attivare la relativa modalità offline dal menù delle impostazioni e scegliere se scaricare i fogli di salvataggio automaticamente sotto copertura Wi-Fi o meno.

Come cercare i fogli di salvataggio

All'atto pratico, per utilizzare la lettura dei codici QR tramite fotocamera, bisogna premere il pulsante giallo in basso a sinistra e centrare il codice nello spazio apposito.

La ricerca manuale dei Rescue Sheets passa invece per la schermata principale di Euro Rescue, dove è necessario digitare il nome del veicolo nella barra di ricerca superiore o scegliere fra i vari marchi dell’elenco.

Così, trovata l’auto, ai soccorritori non resta altro da fare che selezionare il modello specifico per accedere al foglio di salvataggio relativo con tutte le informazioni utili messe a disposizione dai costruttori su Euro Rescue.

In sintesi